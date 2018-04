Inspirert av fjellvettregler og påskevettregler, har jeg laget noen «medmenneskevettsregler».

1. Det koster ikke noe å være vennlig mot andre.

Du kan være hvem du vil, hvordan du vil, stå for det du vil, like det du liker og ikke like det du ikke liker, og fremdeles være vennlig, imøtekommende og snill. Selv kan jeg være plaget av sosial angst når jeg er ute blant folk, men jeg prøver alltid å være hyggelig. Det er ikke nødvendig å bidra med så mye i en samtale dersom du ikke føler for det eller får det til, men så lenge du er hyggelig, kommer du greit fra det.

2. Et smil er alltid velkomment.

Det kan gjøre mye både for deg som smiler, og for dem du smiler til. Det er alltid kjekt å se andre smile. Om jeg ikke har en veldig god dag, kan det å smile bidra til å gjøre dagen mye bedre. (Det handler litt om å «lure hjernen», spesielt dersom noen faktisk smiler i retur).

3. Vær forsiktig med å dømme andre.

De fleste går gjennom ting du ikke har peiling på, og det er feil å dømme en hel bok ut fra det kapittelet du selv kommer inn i. Vi har alle gjort feil, vi strever alle med vårt, og en kommer lenger om en møter andre åpent. Før var jeg selv veldig dømmende og kritisk, men jeg har lært meg å se mer nøytralt på ting, og kjenner ikke lenger på den ekle klumpen i magen jeg bar på før.

4. Ikke vær nedlatende om noen spør deg om noe du mener de «burde kunne».

De spør fordi de trenger hjelp til noe. Ta deg heller tid til å svare, slik at de går derfra rikere. Selv om du er god på noe, er det mange som ikke kan det du kan. I kommentarfeltene i sosiale medier er det ofte folk som spør om ting, og jeg blir rystet over de frekke (og ofte usaklige) svarene som kommer. Om en synes spørsmålet er dumt, kan man la noen andre svare. Husk at det er mennesker bak skjermene.

5. Vær raus med komplimenter og omtanke.

På grunn av sosial angst og frykt for å drite meg ut, tør jeg ofte ikke å gi de komplimentene jeg brenner inne med. Det prøver jeg å riste av meg, for selv blir jeg jo bare glad av å høre fine ting (selv om jeg blir flau).

6. Gi slipp på det som var. Ikke bær på bitterhet og hat.

Denne er vanskelig, men veldig viktig. Vonde ting skjer. Vi har alle ting vi skulle ønske aldri skjedde, som preger oss. Vi bærer ofte på nag og vonde følelser, og mange også på hat. (Det at du aksepterer det som var, betyr ikke at du syns det var greit, det betyr bare at du er klar for å legge det bak deg.)

7. Det er ingen skam å ha psykiske utfordringer, selv om det dessverre ennå er et tabubelagt tema.

Det er vanskelig å være åpen om slikt, for mange blir redde, mange dømmer uten å vite eller forstå, og mange syns det er unødvendig å dele slike ubehagelige ting. Det er viktig å kunne dele det man sliter med, om man ønsker det, uten å bli dømt. De fleste er innom både depresjon og angst i løpet av livet sitt.