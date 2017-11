For meg virker det som at vi som bur på Damsgård er mindre verdt enn de som bor i Vågsbunnen eller langs Nygårdsparken.

BT magasinet 18. november om tunnelen ved Straxhuset gir inntrykk av at vi som bor på Damsgård ikke merker russcenen. Slik er det ikke. Det er faktisk mennesker som bruker tunnelen på Damsgård, eller som gjerne skulle brukt den.

Jeg ser mange mennesker som piler over kjørebanen i stedet for å gå under veien. De hopper over midtrabatter og gjerder. Det er et behov for undergangen.

Jeg synes også det er altfor rotete og grisete der. Min familie har behov for å bruke undergangen for å kunne besøke besteforelde, men jeg gleder meg ikke til å gå der med barna. Man burde rydde daglig slik at det blir mulig med normal bruk av undergangen. Slik den er nå er den uhygienisk stort sett alltid. Så lenge det offentlige tillater russcenen der, må de rydde tilstrekkelig.

For meg virker det som at vi som bor på Damsgård er mindre verdt enn de som bor i Vågsbunnen eller langs Nygårdsparken. Hvorfor må Laksevåg bydel ha dette tilbudet alene, og når skal byen fullføre prosjektet med å hindre åpne russcener?