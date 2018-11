DEBATT: Folk løper livredde over Christies gate i håp om å spare et par hundre meters omvei.

Kenguruer, pingviner, høns, struts og fotgjengere. Det er ikke mange av oss. Livet som bipedal i en verden der de fleste andre har fire bein eller fire hjul, byr på både farer og ydmykelser.

En tur gjennom Bergen sentrum i 2018 er en prøvelse for en gående (og en imponerende sømløs øvelse i det øyeblikk man setter seg ned bak rattet i en bil). I en by der de lysregulerte fotgjengerovergangene er programmert til å gi fem sekunder med grønn mann i bytte mot 50 sekunder rød mann, bør man kanskje ikke være overrasket. Her i gården er fotgjengere en pariakaste. Men i hvor mange år etter at Bergen utropte seg selv til «Gåbyen», skal det fortsette å være slik?

På tross av at fotgjengeroverganger har vært et kjent fenomen siden antikkens Roma, har det vist seg å være en tung materie å få dem anlagt, helt opp til i nyere tid. Romernes fotgjengeroverganger var 10-20 cm tykke steinheller lagt på kryss av gaten med tilstrekkelig plass mellom til at hester og kjerrehjul kunne passere. Høyden på hellene sikret at fotgjengere kunne krysse gaten tørrskodd når gatene ble spylt rene for kloakk.

Dagens fotgjengeroverganger er en todimensjonal avbildning der de hvite feltene markerer hvor steinhellene ville ha ligget. De hygieniske grunnene er ikke lenger like viktige, men det står fremdeles om folks liv og helse. Bergen sentrum er full av manglende fotgjengeroverganger.

Den siste måneden har det skjedd to ulykker på Vetrlidsalmenningen. To påkjørsler av fotgjengere i løpet kort tid bør være et tydelig signal. Vetrlidsalmenningen er et eksempel på en hårreisende dårlig bygate med løsninger som kanskje ville hørt hjemme i en trafikkmanual fra 1950-tallet.

I det 150 meter lange gateløpet fra Fløibanen til Torget har trafikkplanleggerne anlagt én eneste fotgjengerovergang. Brosteinen er flott lagt, men hvor ble det av respekten for innbyggernes tid? Noen eksempler:

Hvor skal man gå når man kommer langs fortauet på østsiden av Øvregaten og skal innom Godt Brød rett over gaten? Tre gater må man da krysse.

Hvor går man hvis man kommer fra Rosenkrantzgaten og har et ærend hos Odins Fargehandel over gaten, 12 meter unna? Værsågod gå 50 meter ned til Torget, vent på grønn mann, kryss så Kong Oscarsgate og gå oppover igjen mot bestemmelsesstedet.

Rasmus Meyers Allé og Nordahl Bruns gate har ingen fotgjengeroverganger i Christiesgate, der folk løper livredde over i håp om å spare et par hundre meters omvei.

Torgflaten er effektivt avskåret fra alle kanter og ligger der som en utilgjengelig øy med biltrafikk på alle kanter.

Er dette en vits? Mennesker er fra naturens side programmert til å følge korteste vei mot målet når vi går. Dette har ikke trafikkplanleggerne tatt høyde for. Resultatet er daglige livsfarlige situasjoner og redusert publikumstilstrømming for dem som forsøker å drive næring i sentrum.

Bergen kommune har begynt å snakke om såkalt Shared space (et nytt ord for gatetun), og setter i gang prosjekter som «Hjertesoner» for tryggere trafikk i områdene rundt skolene, har lansert fanen «Gåbyen» for å vise at fra nå av skal vi prioritere fotgjengerne foran bilen.

Dette er festtaler og ideer det er lett å applaudere, men kan vi få lov til å skyte inn følgende: Anlegg fotgjengeroverganger der et fortau munner ut i en gate, og bygg fotgjengeroverganger på nivå med fortauet slik at barnevogner og rullestoler kommer frem og bilistene tvinges til å bremse ned og oppføre seg som byborgere.

Jeg vil foreslå to strakstiltak: