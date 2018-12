«Tungt opp her» sier naboen idet han passerer meg el-syklende lekende lett opp øverste del av Haukelandsbakken. Også kalt «anginabakken» i vår familie. Jeg går i snegletempo med høy puls bak rattet på en tung sykkel uten motorkraft.

Mange av oss som bor ved Ulrikens fot, på Montana, bruker Haukelandsbakken daglig. Noen med nevnte elsykkel, andre med barnevogn og/eller barnehagebarn, og noen som meg med sykkel uten motor.

«Så fordømt tungt», tenker jeg, der jeg peser oppover. Kunne vi ikke fått oss en sånn sykkelheis, sånn de har i en bratt bakke i Trondheim? Og enda bedre, at den funket for både tunge barnevogner og motorfrie sykler! Det hadde gjort hverdagen lettere for mange. Og mye mer inviterende for de mange som vil til fjells, opp Oppstemten. En eksotisk heis med nydelig sjø- og byutsikt og mulighet for å fortsette videre til fots til Ulrikens topp.

Få i tillegg bysykler på Montana, og vi har en ny severdighet for spreke turister og lokale som vil sykle seg opp til stistart.

Annonse: Lyst til å være med på noe spennende torsdag 6. desember? BT arrangerer finale i serien «Et litt bedre Bergen», og du er velkommen. Gratis adgang. Les mer om arrangementet på BTs Facebook-side, eller skaff deg billetter her.