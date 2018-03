Vi må samarbeide for å løse miljøproblemet.

Kommentator Anders Pamer i BT tar opp problemstillingen rundt kunstgressbaner og avrenning av mikroplast til naturen.

Les kommentaren her: «Endelig skal noen stanse denne farlige dritten»

Få betviler at fyllmasser fra kunstgressbaner kan forurense naturen. Svinn av mikroplast kan være til nærliggende elver, vann eller ende opp i sjøen. Det hevdes at den aller største delen av granulat som kommer på avveie skjer under snømåking.

Det finnes ikke noen som ønsker ny teknologi mer velkommen enn fotballen selv.

Norge ble nettopp beste nasjon under vinter-OL i Sør Korea. Norge har naturlige forutsetninger for å lykkes innen vintersport. Vi har vinter, som er lengre enn mange ønsker. Norge er definitivt ikke beste fotballnasjon. Vi er ikke engang i nærheten av de nest beste.

Sånn sett kunne det være fristende å si at vi lar snøen ligge på fotballbanene. Ungene kan heller bruke fotballbanene som skiarena. Med en slik strategi vil titusenvis av unge jenter og gutter i Hordaland ville vært uten aktivitetstilbud flere ganger i uken. Hvor ønskelig er det?

Norges Fotballforbund (NFF) har jobbet med denne problemstillingen i mange år. Vi vet at det forskes på nye løsninger, men ingen vet når vi kan ta i bruk slik ny teknologi. Forsøk med kork som fyllmasse ble ikke den suksessen vi alle håpet på.

I mitt eget nærmiljø, i Meland kommune, har vi fire kunstgressbaner i tillegg til en rekke ballbinger. Kommunestyret, med Miljøpartiet De Grønne i spissen, tok i fjor initiativ til å forby bygging av nye kunstgressbaner med fyllmasse av opprevne bildekk.

Da forslaget kom opp, var det allerede planer om å bygge ny fotballhall og ny kunstgressbane på Fossemyra. IL Kvernbit tok utfordringen og nå ser vi planer for et nytt anlegg hvor avrenning av fyllmasse vil bli kraftig redusert.

Rune Sævig

I denne saken opplever fotballfamilien at det er lettere å kritisere enn å komme med konstruktive innspill. Grusbaner forurenser mindre, men vil ikke være løsningen. Spesielt ikke om vi ønsker å heve nivået innen fotballen. Naturgressbaner vil være en katastrofe for fotballen. De har en brukstid på noen hundre timer i året.

Hvem skal tildeles den lille brukstiden? Voksne eller barn? Hvem skal ikke få tilbud? I en by med langt over 200 nedbørsdager i året, trenger vi ikke naturgressbaner.

Vi trenger moderne kunstgressbaner som bygges og utformes slik at svinn av fyllmasse blir minimal, både sommer og vinter. Er flere lukkede fotballhaller løsningen?

«Endelig skal noen stanse denne farlige dritten», skriver Anders Pamer. Hvem skal stoppe «dritten»? Er det noen som helst grunn til å tro at idrettsbyråd Pål Hafstad Thorsen (Ap) løser problemet? Selvsagt ikke.

Løsningen finner vi i at NFF, lokalfotballen, politikere, forskningsinstitusjoner og firma innen kunstgressproduksjon jobber mot samme mål. For å bruke fotballspråket: spiller hverandre gode.

Da vil det være grunn til å være optimistisk for fremtiden.

Fotballen ønsker ikke være en miljøsynder. Ingen begår selvmål med overlegg. Vi ønsker oss alle kunstgressbaner som er miljøvennlige.

Løsningen ligger definitivt ikke i forbud. Løsningen ligger i samarbeid og utforming av anleggene.