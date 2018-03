Helse Bergen vil overføre oppgaver til kommunene uten å følge opp med penger og kompetanse.

Helse Bergen og kommunene samarbeider om å gi god barselomsorg til fødende kvinner i Bergensregionen. Det er lovpålagt å ha avtaler som regulerer samarbeidet.

Ingen av partene kan dermed velge bort å ha slike gjensidig forpliktende avtaler.

I den gjeldende avtalen er det helhetlige ansvaret for barselomsorgen plassert hos Helse Bergen, og de er også bemannet og har fått ressurser til å ivareta dette ansvaret.

Nå ønsker Helse Bergen å gjøre endringer i avtalen, og kommunene er imøtekommende til å overta ansvar og arbeidsoppgaver fra sykehuset.

Dette forutsetter at vi finner løsninger som er gode for de fødende kvinnene, og at kommunene får overført ressursene Helse Bergen nå får til å hjelpe kvinnene som har født og deres familier.

Dagens avtale fastslår at Helse Bergen har ansvaret for barselomsorgen de første fem dagene etter fødsel. Dette ansvaret gjelder også dersom mor og barn er reist hjem fra sykehuset.

Helse Bergen ønsker nå å overføre ansvaret for oppfølgingen til kommunene fra hjemreisetidspunktet, samtidig som det planlegges for stadig kortere opphold på sykehuset. Dette ønsker sykehuset å gjennomføre uten å følge en annen viktig bestemmelse i de gjensidig forpliktende avtalene, nemlig at endringer i oppgavefordeling skal medføre overføring av kompetanse og økonomi.

Kommunene har utfordret Helse Bergen til å beskrive hvordan oppgaveoverføringen kan skje i samsvar med denne bestemmelsen, men vi har ikke fått et tilfredsstillende svar.

Mens vi jobber videre for å bli enige om en ny avtale som sikrer at ressursene som er tiltenkt fødekvinner fortsatt blir brukt på fødekvinner, fortsetter vi å være fleksible for å sikre gode tjenester for kvinner som har reist fra sykehuset raskt etter fødsel.

Ingen nybakt mor får nei på helsestasjonen hvis de kommer med et ammeproblem, eller ønsker å veie barnet.

Kommunene mener at dagens avtale er en god avtale for fødekvinnene og deres nyfødte barn, som gjør det trygt å reise hjem tidlig for dem som ønsker det.

Dersom avtalen skal endres, må den legge til rette for et minst like godt barseltilbud i fortsettelsen. Alle lederne av samarbeidsutvalgene mellom kommunene og Helse Bergen stiller seg bak dette.

Vi representerer interessene til de 24 kommunene som samarbeider med Helse Bergen om å gi innbyggerne våre et godt barseltilbud.

Vi forventer at også Helse Bergen anser seg forpliktet av inngåtte juridisk bindende avtaler.

Vi er forbauset dersom de ikke er enig i det, og tror at de på egen hånd kan bestemme at det er noen av avtalene de ikke behøver å overholde.

