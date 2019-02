Den moderne kvinnen kan ikke få ammefri

DEBATT: Jeg som kvinne mister retten til å bestemme selv hva som er best for meg.

PASSER IKKE ALLE: Jeg tror det er høyst nødvendig at dere tar en titt på den moderne kvinnen som jobber offshore på plattform, har internasjonale oppdrag som konsulent, jobber som gründer og pendler mellom byer, skriver Hilde Sjøbø Asbjørnsen. Foto: NTB Scanpix

Hilde Sjøbø Asbjørnsen Spedbarnsmor, samfunnsviter og selvstendig næringsdrivende

Publisert 26. februar 2019







Som en utslitt førstegangsmor til en fem måneder gammel baby, har jeg egentlig ikke tid til å ta del i den viktige debatten om tredeling av foreldrepermisjon. Men politikken til Erna Solberg og kommentarene fra Guri Melby gir meg likevel ikke noe valg. Jeg blir så «steikje forbanna»!

Jeg ser ofte at man bruker argumentet om at kvinner kan få ammefri fra jobb. Det plasserer oss kvinner i den tradisjonelle A4-boksen: Jobb fra åtte til fire, ikke langt fra hjem og familie.

Hilde Sjøbø Asbjørnsen Foto: Privat

Dere må ta en titt på den moderne kvinnen. Kvinnen som jobber offshore på plattform, har internasjonale oppdrag som konsulent, jobber som gründer og pendler mellom byer. Det er ikke opplagt at vi kvinner jobber i nærheten av hjemmet.

Jeg er en sånn kvinne som jobber som selvstendig næringsdrivende, er konsulent og tar oppdrag i utlandet. I hele permisjonstiden min har jeg gått med en vond klump i magen fordi staten har bestemt at jeg skal tilbake i jobb, selv om det ikke er det beste for mitt barn.

En moderne kvinne kan ikke ta seg ammefri fra slike jobber. Det er tvungen avslutning på amming, og jeg som kvinne mister retten til å bestemme selv hva som er best for meg. Jeg stemmer for at vi får bruke foreldrepermisjonen slik som er best for oss. Slutt å se på oss som A4 mennesker. Den moderne kvinnen passer ikke inn i denne boksen.

Kjære Erna Solberg, ja det er på tide å ta diskusjonen igjen og gjøre permisjonen fleksibel. Kjære Guri Melby, kanskje det er på tide å også lytte til oss kvinner i denne debatten?

BT inviterer til debatt om tredeling av foreldrepermisjon og helaften 8. mars 18.30 på Underlig. Se arrangement på Facebook.