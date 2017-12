La oss jobbe sammen til det beste for pasientene og sikre det beste behandlingstilbudet for alle pasienter.

I sitt svarinnlegg datert 15.12 skriver seksjonsoverlege ved slag og geriatri, Paal Naalsund, på Haraldsplass diakonale sykehus at mitt innlegg om slagbehandling i Bergen er egnet til å skape frykt blant dem som sogner til Haraldsplass. Å skape frykt er ikke min intensjon, og om det gjør det kan jeg ikke annet en å beklage, men prinsippene i det opprinnelige innlegget er allikevel gyldige og jeg står ved dem.

Det er helt riktig at Haraldsplass tilbyr god behandling til mange pasienter. Det er et godt sykehus med flinke ansatte og gode behandlingstilbud. Det er ei heller dette jeg kritiserer i mitt innlegg. Mitt innlegg setter søkelyset på fordelingen av slagpasienter og hvordan disse pasientene sendes til et sykehus som per dags dato ikke tilbyr den behandlingen beslutningsforum i april i år har vedtatt å være standardbehandling ved alvorlige slag.

Videre skriver Naalsund at av de som ble sendt til Haraldsplass ble seks overført for trombektomi ved HUS. Det stemmer at de fleste pasientene får et godt behandlingstilbud, med ”Plumbo behandling” av blodpropp (trombolyse) og at tiden det tar dem å få denne behandlingen er kort ved HDS, men de seks pasientene der denne behandlingen ikke løste problemet ble sendt til et sykehus som ikke kunne behandle dem slik beslutningsforum har vedtatt.

Jeg mener disse seks personene burde bli tilbudt trombektomi ved det første sykehuset de ble sendt til. Jeg er med glede med på å kjempe for trombektomi også ved Haraldsplass slik jeg skrev var en løsning i mitt første innlegg. La oss heller jobbe sammen til det beste for pasientene og sikre det beste behandlingstilbudet for alle pasienter!