Flere nyhetsmedier meldte 13. og 14. desember at et stortingsflertall går inn for å avkriminalisere bruk av ulovlige rusmidler. Dette er en nyhet som nok gledet mange som i dag fortviler over at Norge har en ruspolitikk som er blant Europas dødeligste. Det er imidlertid høyst uklart om helsekomiteens merknad til statsbudsjettet egentlig innebærer at vi skal slutte å straffe mennesker for å ruse seg.

Det hevdes fra tid til annen at ingen ender opp i fengsel som følge av rusmiddelbruk. Det er ikke korrekt. Ifølge SSB ble det i 2015 idømt ubetinget fengsel i 224 tilfeller der brudd på legemiddellovens rusmiddelbestemmelse var hovedlovbrudd. Det skal dessuten svært lite til før man er over i straffelovens oppbevaringsbestemmelse, som innebærer at en rekke tilfeller av straff for et relativt beskjedent omfang av rusmidler til eget bruk, lovteknisk ikke fremstår som straff for bruk.

I tillegg må en rekke rusavhengige sone i fengsel for bøter de ikke har midler til å betale. At vi nå ser ut til å få en endring som innebærer at en rekke av disse meningsløse fengselsoppholdene forsvinner, er gledelig, først og fremst rent menneskelig, men det er også en stor samfunnsøkonomisk besparelse. Frem til vi eventuelt har et LAR-program med flere substituttpreparater, og som kanskje også inkluderer heroin, vil likevel mange norske rusavhengige fortsatt måtte sitte i fengsel som følge av vinningskriminalitet begått for å finansiere kjøp av rusmidler.

For andre brukere er det grunn til å frykte at både Høyre og Arbeiderpartiet vil opprettholde et strafferegime som gjør vondt verre. Begge partiene er nemlig tydelige på at det fortsatt skal være «forbudt å bruke narkotika». Dette innebærer at dagens regime for alle andre enn de tyngste brukerne opprettholdes.

Ungdom vil fortsatt få det som reelt er langt mer inngripende straffereaksjoner enn andre: Tvungne urinprøvekontroller og fratakelse av muligheten for å få førerkort på samme tidspunkt som jevnaldrende. Disse såkalte ruskontraktene presenteres ofte som et vellykket tiltak overfor ungdom, men tallene kan skjule en helt annet realitet.

Vi tenker oss fire ungdommer som blir tatt for å røyke hasj, tre utprøvende fra ressurssterke familier, én med store problemer hjemme som utagerer. Foreldrene til de tre identifiserer raskt den siste som problemet og isolerer sine barn fra ham. De tre gjennomfører en ruskontrakt med suksess, den fjerde mister vennene sine, bruker andre og tyngre rusmidler som ikke er like lette å spore i urin, men feiler kanskje gjerne likevel på en prøve og får straffereaksjon.

Dette kan politiet presentere som 75 prosent suksess, mens realiteten er at man har skapt en rusavhengig. Og som evalueringen fra de regionale kompetansesentrene for rus (KoRus) av de såkalte «frivillige» ruskontraktene klart konkluderte: Det som virket var når ungdommen opplevde et reelt hjelpetilbud, mens ruskontraktene feilet når de ble opplevd som straff og kontroll.

Som med alkohol er det bare et fåtall brukere av ulovlige rusmidler som har et avhengighetsproblem. Disse brukerne skal enten behandles eller få straff. Man kan undre seg over hvilken behandling en ung, velfungerende stortingspolitiker som ble tatt for å røyke hasj, skulle vært påtvunget. Det er også utvilsomt slik at tvungen behandling virker langt dårligere enn når motiverte med et rusproblem frivillig mottar behandling.

I lys av at kapasiteten i behandlingsapparatet er begrenset, vil tvungen behandling være direkte kontraproduktivt: De som har best prognose for å lykkes med behandling, blir fortrengt. Tvungen behandling, som bl.a. dagens narkotikaprogram med domstolskontroll, er dermed både etisk og økonomisk uforsvarlig. Og dersom vi først skulle la de velfungerende som «tøffer seg» få bot; hvem skal avsløre ungdommer som lyver på seg et problem for å slippe straff, eller de som mishandles hjemme, men nekter for et problem?

Norske politikere refererer stadig til Portugal, uten at det synes å gjelde en felles forståelse for hva den portugisiske modellen egentlig innebærer. I Portugal pågripes i praksis kun de som ruser seg i offentlighet eller som forulemper andre. Dermed har Portugal 10 000 saker for rusnemndene i året på sine 10 millioner innbyggere, mot Norges 40 000 saker på 5 millioner. Med dagens norske praksis og fortsatt forbud mot bruk, vil det kreves svært store ressurser for å gjennomføre nemndbehandling i samtlige brukersaker. Portugals «bøter» er dessuten et sivilrettslig gebyr som ikke leder til et kriminelt rulleblad, litt som en norsk parkeringsbot.

Skal vi virkelig gjøre noe med vår mislykkede ruspolitikk trengs det mer enn å sende de tyngste i behandling. De fleste har vært i behandling en rekke ganger allerede. Vi må særlig begynne å møte ungdom med hjelp i stedet for straff. Det er til sammenligning ingen som vil straffe unge under 18 for å drikke alkohol. Dersom unge ruser seg, kan politi eller andre kontakte foreldre, skole og barnevern på samme måte som om det var alkohol også dersom vi avkriminaliserer. Signaleffekten har vi solide beviser for ikke virker: Ungdom ruser seg ikke mer verken som følge av avkriminalisering eller legalisering. Ungdom i Nederland ligger for eksempel under europagjennomsnittet i cannabisbruk. Dagens unge har tilgang på all den informasjonen de trenger, det er blant annet derfor de drikker og røyker mindre.

Reaksjoner og nemndsbehandling bør begrenses til de som utgjør en ordensforstyrrelse eller plager andre. De som kun skader seg selv, bør få bedre rettigheter til behandling og oppfølging. Bare slik kan vi frigjøre politiressurser til mer alvorlig kriminalitet og få slutt på demoniseringen av de som ruser seg. Som far er mitt ønske at dersom noen av mine sønner skulle få et rusproblem, så blir de møtt med omsorg av et fordomsfritt helsevesen, ikke av politi. For at det skal kunne oppnås, trenger vi en full avkriminalisering.