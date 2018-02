Flate avgifter rammer alenemoren og bedriftslederen like hardt.

Den norske politiske debatten er blitt avideologisert, men regjeringens politikk er det ikke. Det ferskeste eksempelet på at Høyre, Frp og Venstre driver en skamløs ideologisk politikk, er forslaget om gebyr på døden.

Høyresiden i Norge har lenge drevet en kamp mot arveavgiften, under fanen at den er «skatt på død». Nå foreslår regjeringen å innføre en avgift på skifteattesten på 1130 kroner. Etter at regjeringen fjernet arveavgiften, sitter vi nå igjen med en omlegging fra en progressiv, omfordelende skatt til en flat avgift som alle må betale.

Problemet var tydeligvis ikke at døden ble beskattet, men at vanlige folk slapp unna.

For venstresiden er det viktig å rette opp den økonomiske skjevheten som oppstår som følge av det økonomiske systemet der de som sitter på toppen over tid får en stadig større andel av kapitalen i et samfunn.

For å endre dette, er progressiv beskatning, skatt på arv og formuesskatt viktige verktøy. De borgerlige har senket eller fjernet disse verktøyene.

For høyresiden er det viktig å senke den generelle skatten, og heller øke merverdiavgiften. På den måten skal du betale for forbruket ditt, ikke for det å tjene penger. Dette bunner ut i et ulikt syn på hvordan økonomien fungerer.

I forrige statsbudsjett senket regjeringen den alminnelige skattesatsen. Samtidig økte de «moroskatten», som er momssatsen på blant annet kino, museer og reiseliv.

Paul S. Amundsen (arkiv)

Flate avgifter er blitt kjennetegnet for denne regjeringen. Plastposeavgift, sukkeravgift og moroskatt er bare noen eksempler på at regjeringen ønsker flere avgifter. Avgifter er ikke i seg selv nødvendigvis et onde, men flate avgifter rammer alenemoren like hardt som bedriftslederen. Derfor bør omfanget av avgifter begrenses.

Et mer rettferdig system er omfordelende og sikrer alle i samfunnet like muligheter.

Den franske stjerneøkonomen Thomas Piketty trekker frem skatt på arv som et av de viktigste verktøyene for å hindre at makt og penger samles på stadig færre hender. I Norge har over to tredeler av landets 100 rikeste startet med en arvet formue, men det er dessverre ikke dette regjeringen tar et oppgjør med.

I stedet foreslår de en avgift som bare vil sørge for at folk får en ekstra regning når deres nærmeste dør, også de med svakest økonomi.

Forslaget om avgift på død er skamløst og illustrerer skremmende godt at regjeringens kamp mot arveavgiften aldri handlet om «skatt på død». Det var et skalkeskjul for at de med mest i samfunnet skal få sitte på formuene sine i generasjoner.