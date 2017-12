Nei, fortetting er ikke noen garanti for kvalitet i seg selv.

«Bor vi i samme by, Maria Molden?» spør Brit Hørgård Tilseth i tirsdagens Bergens Tidende.

Ja, Tilseth – vi bor i samme by, og det er jeg veldig glad for. Du setter spørsmål ved om mine oppfatninger om en kvalitativ fortettingspolitikk bygger på analyser og vurderinger knyttet til fortettingspolitikk i kommuneplanens arealdel (KPA).

Jeg leser en tvil mellom linjene. En tvil om hvorvidt det er mulig å bo både tett og godt samtidig, og jeg leser en forutsetning om at de fleste nok vil foretrekke å bo i mindre tette bomiljøer, om de kunne velge. Dette er et helt sentralt tema, og en debatt vi er nødt til å ta i høringsperioden for KPA.

Prinsippet om den kompakte byen ligger fast, og er ett av grunnprinsippene for KPA. Det betyr at vi skal bygge i den eksisterende byggesonen, og altså ikke ta i bruk uberørt mark og naturområder. Det finnes en hel del forskning som bekrefter at den kompakte byen er mer miljømessig bærekraftig enn en spredt by.

Men i KPA legges det ikke bare vekt på kompakt by som utbyggingsmønster – den er også bygget rundt prinsippet om en aktiv og attraktiv by, der sosial bærekraft står sentralt.

Mye av det som bygges som fortettingsprosjekter i dag holder ikke mål, og bidrar lite til å realisere visjonen om en aktiv og attraktiv by. Jeg deler mange av beboernes bekymring ved de miljøene som har oppstått ved fortetting i dag.

Ikke fordi det er blokk fremfor småhus eller rekkehus. Men fordi altfor få klarer å høste de kvalitetene som jeg skrev om i kronikken i denne avisen 22. november, nemlig livskvalitet, tilhørighet og mangfold.

Fortetting er nemlig et virkemiddel for å realisere en visjon – og ikke målet i seg selv. Derfor vil jeg minne alle på – og kanskje særlig private utbyggere – at det ikke er nok at et prosjekt har «høy utnyttelsesgrad» for at det kan sies at det bidrar til å realisere kommunens byutviklingsstrategi og samfunnsplan.

Nei, fortetting er ikke noe garanti for kvalitet i seg selv.