BTs intervju med forfatter Dennis Aske om feilene han mener å ha funnet i NRKs og BBCs podkast om Isdalskvinnen har ført til frisk debatt om den mystiske saken.

Den har også avslørt at NRK-produsentene i dette tilfellet har forlagt sitt journalistiske kompass. Vi får håpe de finner det igjen snart, for podkast-produsentene har ennå ikke maktet å svare skikkelig på kritikken.

Isteden retter de skytset mot BT, og at vi i det hele tatt slipper til forfatteren med sin kritikk. Det er en velkjent form for unnamanøver, og den er nokså gjennomskuelig – og arrogant.

Redaksjonssjef Solveig Husøy og vaktsjef Ståle Hansen mener BT fremstiller Asks påstander som en «faktasjekk, som avisen helt eller delvis stiller seg bak». Intet mindre. For orden skyld: Listen over 23 kritiske innvendinger og faktafeil i podkasten er grundig evaluert.

Men det viktigste å minne om her, er at det meste av journalistikk handler om kritiske innvendinger fra offentligheten mot makthavere og mektige institusjoner.

Hvis mediene ikke kan videreformidle velfundert samfunnskritikk, blir journalistikken meningsløs. Jeg går ut fra at NRK egentlig er enig i dette.

Å svare skikkelig på 23 kritiske spørsmål om innholdet i en podkast, bør også ligge innenfor NRKs journalistiske samfunnsoppdrag. Å avfeie dem som «ordkløyveri», er ikke et overbevisende svar.

Produsentene hevder vi ikke opplyser om forfatter Askes rolle og kommersielle interesser. Det er feil. Det står helt øverst i saken at han har skrevet bok om saken.

At han i den rollen går hen og faktasjekker NRKs podkast svekker ikke akkurat hans autoritet som kilde.

NRK-sjefene klager også over at deres første tilsvar ikke gjengitt i sin helhet i hovedsaken i avisen. Det er helt normalt at vi i slike saker gjengir det som er relevant for kritikken. Altså tilbakevisning eller innrømmelse av feil, ikke utenomsnakk og selvrettferdige formuleringer.

For ordens skyld: i nettutgaven av saken er hele tilsvaret gjengitt.

NRKs problem er at de i tilsvaret kun imøtegår tre punkter på den 23. punkt lange listen. At de ikke har lagt større innsats ned i tilsvaret sitt, er og blir NRKs problem.

Men NRKs kritikk blir også litt absurd. Husøy og Hansen er misfornøyde med at deres «avvisning ligger bak betalingsmur». I dette ligger en insinuasjon at BT ønsker at færrest mulig skal lese «avvisningen» deres.

Vel, det er dessverre slik at vi ikke er lisensfinansiert, slik NRK nyter godt av. Bortsett fra momsfritaket, må vi klare oss selv.

Betalingsmuren er en helt nødvendig del av vår forretningsmodell, slik at vi også i fremtiden kan lage samfunnskritisk journalistikk. Om NRK, blant mange andre.