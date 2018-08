På same måte som i eventyret kan du spørja Facebook: «Kven har rett i dag?». Og Facebook vil svara deg med eit rungande «du».

Eg er ikkje blant dei som verken er mest oppteken av, eller kan mest om politikk. Det er derimot ein ting som uroar meg. I dag er det nemleg ikkje nødvendigvis Listhaug, Trump, Putin eller andre personar me bør skulda på. Det største problemet er oss sjølv og kor lett me lét oss manipulera. Ei nyleg «aha-oppleving» fekk meg til å innsjå kor påverka eg vert.

Facebook, som har mange millionar brukarar i Noreg, har ein kunstig intellingens (AI) som reknar ut kva som bør koma i nyheitsstraumen din. Til og med lesarane av denne teksten vert kanskje plukka ut?

Det er ikkje slik at Facebook bryr seg nemneverdig om etikk og moral. For dei er me kundar. Fylgjeleg er dei avhengig av annonsesal.

Facebook sin AI reknar ut ifrå sine algoritmar kva politisk side du står på. Finn dei ut at du vil ha ein «anti-Arbeidarparti-vegg», ja, so får du det. På same måte som i eventyret kan du spørja Facebook: «Kven har rett i dag?», og Facebook vil svara deg med eit rungande «du» kvar einaste gong.

Oppgåva til «AI» er nemleg å halda trafikken på Facebook maksimal. At verdsbiletet til oss brukarar blir mikroskopisk smalt, fins det ingen algoritme for. Og suksessen er hinsides all fornuft. To milliardar menneske er innom minst ein time dagleg.

Dersom politiske meiningar vert forma av det som er ei veldig subjektiv kjelde, er det klart at me får store meiningsskilje.

Anten ein er på den eine eller den andre sida, vert evna til å tenkja kritisk viktigare i åra som kjem. La oss nytta valkampen i USA i 2016 som døme. Der er det ingen tvil om at det blei nytta statistikk frå Facebook-kontoar til å manipulera resultata.

Under valet vart Facebook-veggen nøye pynta etter kva slags respons ein gav. Merka AI at ein reagerte negativt, prøvde den seg med andre forslag heilt til responsen endra seg.

Det er litt som med Pavlov sine hundar, berre i gigaformat.

Det du kanskje heller ikkje veit, er at denne kunstige intelligensen også les mailen, søkehistorien og til og med Spotifyen din for å kunne manipulera responsen din «riktig» veg. Det er jo lett å manipulera menneske du kjenner reaksjonmønstra til.

Min nylege aha-oppleving dreia seg om kultfiguren Elon Musk. Facebook veit at dette er ein person eg tykkjer om. Difor fekk eg litt sjokk då eg las eit godt skreve lesarbrev om Musk for ei lita stund sidan.

Lesarbrevet fekk meg til å reflektera og sjå ting i eit litt anna perspektiv. Eg tok meg sjølv i å ha blitt «mata» av nyheiter på Facebook i lang tid - for lang tid til å gjera ei god nok vurdering.

Så ikkje la Facebook styre haldningane dine. Les bøker, aviser og få inntrykk frå dine eigne kjelder.