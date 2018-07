Selv de sosiale mediene kommer til å bli reiselivets verste fiende.

«Her sel dei suvenirar til turistar for meir enn 50 millionar i året», skriver Bergens Tidende i reportasje om turistbygda Flåm 24. juli.

«Endelig en positiv reiselivsartikkel !» skriver landsdelsselskapets administrerende direktør i en kommentar på Facebook.

Enten avslører han at han ikke leser landets riks- og regionalaviser, som bugner over av positivt vinklede reisereportasjer. Eller så er det dårlig ironi, som er vanskelig å forstå.

Eller så later han som om medier generelt og BT spesielt bare er ute etter negativ omtale av norsk reiseliv, og at denne reportasjen er unntaket.

Et populistisk grep som blir mer og mer vanlig i retorikken. Men det er ikke sant av den grunn.

Med mindre de har helt eksepsjonelt store kontor, kan norske reiselivsledere tapetsere kontorene sine med rosende omtaler av reiselivsopplevelser og reiseliv i Norge. Det kommer nye hver dag, hver uke, hver måned. Fra inn og utland. Kritisk reiselivsjournalistikk har langt på vei vært fraværende i norske medier de senere tiårene. Men det er nye tider i vente.

Dersom kritisk reiselivsjournalistikk er et problem, så er problemet at det er for lite av det. Reiselivsbransjen har aldri brukt flere ressurser på å få turister til Norge og på å få nordmenn til å reise i eget land. Det fører til nye og uforutsette problemer.

Det er medienes samfunnsansvar å ha fokus på dette. Kritikken mot reiselivet i Norge kommer til å øke i tiden som kommer. Selv de sosiale mediene, som reiselivet tidligere har hyllet for spredning av fine ord og bilder, kommer til å bli reiselivets verste fiende.

Dersom sentrale reiselivsaktører har tenkt til å bruke tid og krefter på å kritisere mediene, glemmer de det viktigste oppdraget de har: Å forvalte den norske naturen, norsk kultur og norske ressurser på en bærekraftig måte.

Den gode kritiske journalistikken er, selv når den svir når det rammer en selv, noe av det viktigste for å skape en bedre reiselivsfremtid for Norge. Skyttergraver fungerer dårlig.

Hadde det ikke blitt fokusert på naturslitasje og sprengte redningsbudsjett, ville nasjonale turiststier bare vært en fjern drøm. Regjeringens handlingsplan for friluftsliv ville heller ikke sett dagens lys.

Hadde det ikke vært for fokuset på cruiseforurensingen, vill de store rederiene kunne fortsette å ture frem som de gjør. Overgangen til mer miljøvennlig drift skjer ikke av velvilje, men fordi næringen blir presset til det. Av mediene og av opplyste kunder. Ikke av rederiet selv.

Når det er cruisenæringen selv som må ta til orde for å betale for landstrømanlegg er det i seg selv ganske underlig. Burde ikke de blitt presentert for slike krav for lenge siden?

Fjord-Norge-regionen (de fire vestlandsfylkene), som lenge har omtalt seg som reiselivets indrefilet, er i ferd med å havne i skikkelig trøbbel. Jeg mener det skyldes at mange av lederne enten ikke er gode nok til å manøvrere i den stormen som er i ferd med å bygge seg opp, eller fordi de har for dårlige rådgivere. Gjerne en kombinasjon av disse.

Vestlandet fikk en forsmak på trøbbelet da overturisme og redningsoperasjonene tok overhånd på Trolltunga.

Denne sommeren er jeg blitt kontaktet av både National Geographic, Conde Nast Traveller og The Guardian som planlegger reiser til Norge for å studere problemene på nært hold. Det kan med andre ord gå fra glossy omtaler av ren natur i Norge til en annen omtale.

Da handler det ikke lenger om et leserinnlegg i BT eller en sommervikars reportasje fra en forsøplet tursti, som kanskje er lett å avfeie. Dersom de tror det fungerer med avledningsmanøvre som «det er god plass andre steder i landet», eller «det er ikke dårlig luft her i januar», kommer de til å få mang en søvnløs natt fremover.

Jeg håper Reiselivs-Norge har en god plan for hvordan de skal håndtere dette, for ellers kan det bli veldig stygt.

Så langt ser det ut som om planene ikke er satt ut i livet. Man halser etter så godt man kan. Men makter ikke å komme i forkant av debatten eller problemene.

Reiselivet har mange strategier for de kommende årene. En av de aller viktigste er å lage en god strategi for hvordan de skal håndtere aktører som ødelegger norsk natur, norsk kultur og som hindrer bærekraftig utvikling. Og denne strategien må være klar i løpet av vinteren. For neste sommer kommer det til å smelle.

Handlingsplaner for cruisetrafikken gjelder ikke før om flere år. God håndtering av buss, bil og turister virker minst like langt unna. Da er det for sent.