Tilgangen til arbeid, bolig, utdanning og mat fordeles i all hovedsak fremdeles etter makthavernes forgodtbefinnende i Nord-Korea.

Denne uken er FNs Menneskerettserklæring 70 år. Ett land befinner seg fremdeles i den samme tilstand av undertrykkelse og nød som motiverte menneskerettighetsarbeidet etter krigen: Nord-Korea.

I våre dager er landet først og fremst i nyhetsbildet på grunn av det storpolitiske spillet mellom diktatoren Kim Jong-un og populisten Donald Trump. Mens de poserer for internasjonale medier, er lite forandret for dem som må leve i landet. Raftostiftelsen markerer menneskerettighetsjubileet denne uken ved å publisere deres fortellinger.

Hans Jørgen Brun

Hans Jørgen Brun

Dette er fortellinger om å leve fra hånd til munn på innsiden av et nådeløst organisert samfunn mens det går i oppløsning, sett fra perspektivet til barn, kvinner, menn, studenter, soldater, arbeidere, middelklasse. De handler om å overleve på gress, miste illusjoner, svikte sin familie. Men også om kjærlighet, overlevelseskunst, mot som springer ut av nødvendighet.

Korea var under brutalt japansk herredømme fra 1905. I 1945 okkuperte Sovjetunionen og USA hver sin halvdel av landet, og innsatte lojale regimer. Sovjet etablerte et totalitært kommunistregime i nord, et dynasti som fremdeles holder på makten. USA etablerte et autoritært kapitalistisk regime i sør, som har utviklet seg til det mest velfungerende demokrati i Asia ved siden av Japan.

Men først invaderte Nord-Korea Sør-Korea i 1950. Stalin ga klarsignal, Mao militær hjelp. De lyktes nesten. FN-styrker under amerikansk ledelse drev angriperne tilbake, og våpenstillstand ble etablert i 1953, omtrent på samme sted som Korea opprinnelig var blitt delt.

Krigen kostet over 2,5 millioner mennesker livet, like ille som i de verst rammede land under Andre verdenskrig. Frykten for en ny og enda mer ødeleggende krig ført med atomvåpen, har dominert både Nord-Korea og verdens oppmerksomhet rundt de to statene frem til i dag. Her ligger mye av landets tragedie. Prisen for denne frykten betales ikke først og fremst av oss, men av landets egne innbyggere.

Mellom 1993 og 1998 døde en halv million mennesker av sult i Nord-Korea. Mange flere ble livsvarig preget av mangelfullt kosthold. Dette var ikke bare en akutt krise, men et langvarig sammenbrudd i produksjonen og fordelingen av livsnødvendigheter, administrert av myndigheter som nådeløst prioriterte andre behov enn de svakestes overlevelse. Etter hvert ble omverdenen oppmerksomme på hva som foregikk. Noe hjelp ble gitt, men i begrenset omfang, av frykt for at hjelpen ikke ville komme de mest sårbare til gode.

NTB scanpix

Krisen førte til en viss oppmykning og begrenset markedsøkonomi. Men millioner av nordkoreanere lever fremdeles nær nøden, og de har ingen sivile og politiske rettigheter. De kan bare reise, studere, eller arbeide i utlandet under statlig oppsyn. De kan ikke skrive hva de måtte tenke og mene. Bare en liten utvalgt elite har tilgang til internett.

Nord-Korea har konsentrasjonsleire, hvor hele familier kan sitte fengslet for overtredelser begått av ett familiemedlem. Nord-Korea organiserer slavearbeid i utlandet for å skaffe utenlandsk valuta. Tilgangen til arbeid, bolig, utdanning og mat fordeles i all hovedsak fremdeles etter makthavernes forgodtbefinnende.

Når samfunn bryter sammen, oppstår situasjoner som det er vanskelig å tenke seg på forhånd. Det kan være nærliggende å tenke at den eneste veien videre for et land som Nord-Korea er sammenbrudd, og uunngåelig at mange vil betale en høy pris.

Dette er på et kritisk punkt farlig lik tankegangen til Nord-Koreas makthavere. De tenkte at den eneste veien videre var å sikre systemets overlevelse, og uunngåelig at mange måtte betale en høy pris.

Disse fortellingene handler om hvordan et delvis sammenbrudd oppleves fra innsiden, og hvordan ulike mennesker håndterte en slik situasjon. Nordkoreanere er ikke helt som oss. Men det er deres samfunn. Bedre samfunn må bygges av dem som skal leve i det, og med det. Skal vi bidra mer, må vi forstå bedre dem det mest kommer an på.

Derfor trenger vi å høre fortellingene fra Nord-Korea.