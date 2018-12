Eier ikke Ap i Bergen nok integritet til å sjekke fakta før de gjør vedtak?

Det er med oppgitthet jeg leser Reidar Staalesens (Ap) innlegg «Skuffende fra statsministeren» i BT 3. desember. Oppgitt fordi det er å fullt av feil og usannheter. Eier ikke Arbeiderpartiet i Bergen nok integritet til å sjekke fakta før de gjør vedtak og går ut i BT og ber statsministeren gjøre som de vil?

For bedrifter i Norge er de demokratiske spilleregler i fare når politiske partier så til de grader lar følelser styre avgjørelser i stedet for fakta, som det gjøres i denne saken.

Om Reidar Staalesen og resten av Arbeiderpartiet i Bergen hadde orket å undersøke fakta selv, så ville de funnet ut at:

Massen som deponeres, er redusert med 70 prosent og er nå nede på ca. 1,2 millioner tonn pr. år. Det vil si ca. 60 millioner tonn etter 50 år og ikke 250-300 millioner tonn, som Reidar Staalesen og Arbeiderpartiet i Bergen påstår - og som ligger til grunn for punktene representantskapet til Arbeiderpartiet i Bergen vedtok i begynnelsen av desember.

Den årlige restmassen på 1,2 millioner tonn har Nordic Mining sagt kan fås vederlagsfritt av dem som ønsker det om de finner bruksmuligheter for den.

Privat

Restmassen er godkjent som tildekkingsmasse og kan derfor brukes til å dekke over forurenset sjøbunn. Det er derfor ubegripelig at miljøvernerne, sammen med Arbeiderpartiet i Bergen og Førde, ikke jobber for at stat og kommune bruker restmassen til dette formålet. Man kunne for eksempel startet med innerste del av Førdefjorden, slik Bergen kommune nylig gjorde med innerste del av Puddefjorden.

Eller har ikke Reidar Staalesen og Ap i Bergen fått med seg at indre Førdefjorden har en sterkt modifisert vannforekomst og inneholder mye miljøgifter og tungmetaller i grunnen etter år med skipsverft, som er til fare for mennesker og maritimt miljø? Sist jeg sjekket, var det meget stor risiko for at miljømålet her ikke nås innen 2021.

Så, Reidar Staalesen, neste gang du ber statsminister Erna Solberg om å lytte til det du og Arbeiderpartiet i Bergen vedtar, så vær vennlig å sette deg skikkelig inn i saken først, så slipper du og partiet pinligheten ved å offentlig vise at dere tar avgjørelser på feil grunnlag.