Byen vår trenger en gangvei langs sjøen som knytter sammen Bryggen og Gamle Bergen.

Byutvikling langs sjøfronten i Sandviken er under planlegging, og mange av oss har et håp om moderne bo- og bymiljøer. Vi bør derfor planlegge slik at allmennheten får best mulig tilgang til sjøfronten.

Jeg ønsker en gangvei som går parallelt med Fjellveien, men langs sjøen. Sjøveien kan fremme den interessante historien om Bergen, om handel og fiskeri. I området finnes sjøboder, båter, Fiskerimuseet og Gamle Bergen. Samtidig kan vi utvikle en gangvei som gjør spaserturer fristende og Sandviken til et bedre sted å bo.

Frisk luft og mosjon er viktig for helsen, og de av oss som går mye, er lykkeligere enn andre. Å gå tur til lyden av skvulpende sjøvann og byliv tror jeg mange vil sette pris på, og store deler av sjøveien kan ha gode solforhold fra lunsjtider til solen går ned bak Askøy. Gangveien vil være lett tilgjengelig for mosjonister, rullestolbrukere, barnefamilier, eldre og turister. Viktigst av alt kan den være en attraktiv gangvei for arbeidende og beboere i Sandviken.

Rune Sævig

Tenk over hvor du vanligvis velger å gå i sentrum. Sannsynligvis går du i de opplyste gatene og allmenningene med butikker og kafeer, selv om det noen ganger er kortere å gå via mørke smug eller industriområder. Det er fordi vi utnytter sollyset og bylivet. Mennesker tiltrekker oppmerksomheten vår, og vi føler oss tryggere.

Fortauet langs Sandviksveien er derimot ikke et trivelig sted å spasere i dag. Det er mørkt, trist og støyende trafikk. Jeg forstår godt at mange velger bil eller buss tross gangavstander.

Bygg har verneverdi, og ekspropriasjon av eiendom har jeg ikke sansen for. Det bør være mulig å finne løsninger som ivaretar flere parter. Enkelte steder vil det ikke være mulig å anlegge et gangområde langs sjøfronten, men den kan anlegges bak eksisterende bebyggelse.

Jeg ønsker gjerne innspill til hvordan dette kan løses. Det viktigste er at vi bygger byen vår på en måte som gjør at folk vil bo i den.

Hva synes du om forslaget? Si din mening i kommentarfeltet under!