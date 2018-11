DEBATT: Vi må få et ekspertstyre av de beste blant de beste som tar fatt i de store utfordringene vi står overfor.

Anne Lise Fimreite skriver i BT 9. november om krise i lokaldemokratiet. Bare en tredjedel av menn under 30 år med lav utdanning stemmer. Ja, demokratiet har trange kår. I tillegg til kjente årsaker som brutte valgløfter og politikerskandaler er det kommet to nye viktige årsaker.

Den ekstreme ulikheten som den vestlige økonomien nå leverer, fører til enorm mistillit til politiske ledere. Folk som ikke gjør noe for alle «left behinds», fortjener ikke deres tillit. I sin desperasjon leter de etter nye politikere og nye løsninger, se bare på Donald Trump i USA og britenes Brexit.

Ønsket om en anstendig jobb og et anstendig liv er langt viktigere enn om lederne og løsningene er demokratiske. Vi snakker om titalls millioner innen vestlig økonomi som nå tenker slik.

Også folk med høy utdanning og gode jobber er på vei bort fra demokrati. De ser med gru på hva demokrati fører til - eller ikke fører til! På samme måte som taperne innser at demokratiet ikke er i stand til å gjøre noe for dem, ser de at demokrati fører til katastrofer.

Vår tids store utfordring - global oppvarming og råkjør mot natur og ressurser - møtes med prat og symbolpolitikk. Det fungerer helt utmerket i demokratiet. Folk flest tror på disse politikerne og på dette pratet og stemmer på dem. Om igjen og igjen.

Folk med kunnskap om hva som venter oss og hva som må gjøres, fortviler. De har ikke tid til å vente på velgere og politikere som ikke reagerer før de blir våte på beina, eller det går ut over lommebøkene deres. Da kan det være for seint å gjøre noe.

Demokratiet er rett og slett ikke egnet til å løse store utfordringer som krever rask omstilling. Jeg har truffet altfor mange kloke og velutdannede folk som nå mener at de som har skapt klimaproblemene, ikke lenger er en del av løsningene. De ser mot andre alternativer. Mot hva?

En som har sittet i fylkesstyret for Hordaland, sier det slik: Kunnskapsløse statsråder og politikere, som bare tenker gjenvalg fra like kunnskapsløse velgere, må erstattes av folk som har greie på det de steller med. Vi må få et ekspertstyre av de beste blant de beste som tar fatt i de store utfordringene vi står overfor. Vi har ikke tid å vente på demokrati!