Tingretten tar en snarvei når den fremholder at domstolen ikke skal prøve om et gitt tiltak er tilstrekkelig.

I klimarettssaken mot staten, ga Oslo tingrett saksøkerne medhold i at Grunnloves paragraf 112 er en rettighetsbestemmelse som skal sikre at «enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares», slik først ledd lyder.

Retten slo også fast at for å oppnå dette skal statens myndigheter iverksette tiltak. Tiltakene skal være adekvate, nødvendige og tilstrekkelige.

Retten holdt imidlertid frem at domstolen må være tilbakeholden med å prøve om et gitt tiltak er tilstrekkelig og konkluderte med at Stortingets behandling oppfyller tiltaksplikten etter paragraf 112, tredje ledd.

Her har tingretten tatt en snarvei.

Retten avviser at det er relevant å vurdere utslippene av forbrenning av norsk olje og gass i utlandet, og sier at fremtidige utslipp i Norge på grunn av utbyggingen er marginale.

Men selv om det bare tas hensyn til utslippene i Norge, er det klart at 23. konsesjonsrunde bidrar til å øke utslippene i en tid da Norge har forpliktet seg, gjennom Parisavtalen og på andre måter, til en sterk reduksjon.

Dette ble godt dokumentert av saksøkernes vitner.

Bård Bøe

Norges nåværende klimapolitikk og de prognoser som følger av denne, ble nylig gradert som «svært utilstrekkelig» av tenketanken Climate Action Tracker. Politikken peker mot en oppvarming på mellom tre og fire grader, hvis alle andre land følger vårt eksempel.

Resultatet av dette vil bli katastrofale klimaskader.

Mens klimagassutslippene i våre naboland for lengst er på god vei nedover, har CO2-utslippene i Norge økt med 24 prosent siden 1990. For å oppfylle Parisavtalen må rike land kutte utslippene med rundt 80 prosent innen 2030.

Norge og EUs mål om 40 prosent kutt er derfor for lavt.

For å kunne begrense global oppvarming til 1,5 grader må energirelaterte utslipp være null innen 2040, skriver Det internasjonale energibyrået.

Nesten 30 prosent av norske utslipp kommer fra petroleumssektoren. Retten sier at 23. konsesjonsrunde i seg selv bidrar lite, men som jussprofessor Jørn Øyrehagen Sunde understreker i en kommentar: Retten tar ikke stilling til at «vi er kome til et vippepunkt» og domstolen kapitulerer som prøvingsinstans når den «legg så stor vekt på at Stortinget har sett på tiltaka som adekvate».

Økningen i utslipp som følge av 23. konsesjonsrunde bidrar til at det er svært lite sannsynlig at Norge vil kunne oppfylle sine forpliktelser om 40 prosent utslippsreduksjon innen 2030.

Målet om 30 prosent reduksjon innen 2020 er for lengst brutt og lagt til side.

Konsekvensene av dagens globale oppvarming på rundt én grad er allerede alvorlige.

I 2017 har vi vært vitne til alvorlige klimarelaterte ekstremvær med sterkere orkaner, flommer, ras og skogbranner som har ført til store helseskader, både i rike og fattige land. Dessuten har tørke ført til sviktende avlinger og sult, og gjort store landområder ubeboelige.

Ved 1,5 graders oppvarming er det beregnet at innen 2050 vil flere hundre millioner rammes av farlig hete. I en del tettbefolkede tropiske områder vil en global oppvarming på rundt fire grader føre til at det vil være livsfarlig å oppholde seg der uten muligheter for kunstig avkjøling.

Over tid vil havstigning drive flere hundre millioner på flukt.

Domstolen burde lagt til grunn at utlysning av 23. konsesjonsrunde vil bidra til å fremskynde disse konsekvensene. Skadene rammer først og kraftigst fattige i andre land, men vil i neste omgang ramme nålevende og senere generasjoner i Norge.

Utlysningen gjør at Norges innsats er langt fra tilstrekkelig for at enhver skal ha «rett til et miljø som sikrer helsen» og som «ivaretar denne rett også for etterslekten».

Dette er tilfellet selv om det ikke tas hensyn til utslippene som norskprodusert olje og gass fører til i utlandet.

Det er derfor gode grunner til at dommen må ankes.