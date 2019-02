Min vei til fred

DEBATT: Jeg var seks år da jeg fikk høre om drapet på min far. Jeg drømte om å bli soldat bare for å ta hevn.

MANDELAS FOTSPOR: Jeg velger å gå i Mandelas forspor. Hvis han klarte å tilgi urett, da skal jeg også. Når jeg klarer det, da klarer alle det, skriver Irene Kinunda Afriyie, som er født i Kongo og kom til Norge i 2006. Foto: Bjørn Erik Larsen

Irene Kinunda Afriyie

I dag holder jeg foredrag på arrangementet «Tedx talk youth» i Oslo. Foredraget handler om min forsoningshistorie etter krigene i Kongo, om hvorfor jeg sang til ære for nobelprisvinner Denis Mukwege på Rådhusplassen i Oslo i desember. Jeg sang på språket til dem som drepte min far, jeg sang fiendens sang og danset til fiendens melodi.

Men hvem er fienden?

I 1996 startet Laurent Desire Kabila opprør mot diktatoren Mobutu Sese Seko Kuku. Kabila ba om hjelp fra nabolandene våre Rwanda, Burundi, Uganda. Han vant krigen, og Mobutu flyktet til Marokko, der han senere døde. Men Kongo ble aldri det samme igjen. Militsgruppene fra nabolandene kom ikke tilbake, og Kabila fikk aldri full kontroll over landet, og han ble drept i 2001. Siden 1996 har mer enn fem millioner mennesker mistet livet. Min far er dessverre en av dem.

Jeg kommer aldri til å glemme den siste dagen vi var sammen, samlet som familie. Da vi prøvde å flykte fra krigen, ble min far tatt fra oss av en militsgruppe som heter Nderahamwe. De tok mange andre kongolesiske menn for å hjelpe med å bære tingene de hadde stjålet. Men så ble rebellene angrepet av en annen militsgruppe fra Uganda og Rwanda. 30 kongolesiske sivile menn døde sammen med min far. Det var et blodbad, sa de som begravet mennene.

Jeg var bare seks år, men da jeg fikk høre om drapene, ble jeg veldig sint på mange. Jeg drømte om å bli soldat bare for å ta hevn. Jeg var sint på Gud, for hvordan kunne han ha tillatt noe sånt? Hva gjorde jeg for å ikke fortjene livet med min far? Hvorfor måtte jeg betale denne prisen?

Men jeg må også fortelle at jeg var sur på min far. For den siste dagen vi var sammen, sa han til meg at jeg måtte gå sammen med min mor, og at han skulle komme etterpå. Men han kom jo aldri. Jeg ventet og ventet, selv etter at jeg visste at han var død.

Det var veldig mye sinne, med de jeg hatet mest, var nabolandene. Så hvordan endte jeg på en scene og sang på språket til dem som tok alt fra meg?

Svaret er at dette tok kjempelang tid.

Da jeg var i flyktningleir i Malawi, var det mange forskjellige aktiviteter der folk sang, spilte skuespill, danset eller leste dikt. Det irriterte meg, for det var som om de hadde akseptert livet i flyktningleiren. Men en dag så jeg kvinnene fra Rwanda synge og danse om fred. Jeg likte det veldig godt, det var helt vidunderlig at de kunne synge om fred og håp om en bedre og fredelig fremtid. Men jeg hatet dem fortsatt, så jeg kunne ikke vise at jeg likte sangen.

Men så kom jeg til Norge og endte opp i Fargespill. Ingen begynner i Fargespill for at Fargespill skal hjelpe dem. Alle må bidra med et eller annet. Derfor blir man møtt med spørsmålet: Hva har du med deg til oss? Har du en sang, kanskje?

Da jeg fikk dette spørsmålet, delte jeg mange av mine sanger og minner fra barndommen. Jeg delte så mye at Sissel, som er kunstnerisk leder, måtte lage en mappe som heter Irene. I mappen var alle sangene jeg synes er fine, men fiendens sang var ikke der - selv om det er en av de fineste sangene jeg kan.

Men under en øvelse en dag gikk alle de andre ut av rommet, og jeg begynte å synge fiendesangen. Sissel var der, og hun syntes den var veldig fin og ble nysgjerrig. Etter en lang diskusjon med meg selv, bestemte jeg meg for å synge sangen for henne, deretter foran de andre i Fargespill og til slutt foran mange andre.

Jeg er overbevist at dette ble lett for meg av én grunn: I Fargespill er det barn og unge fra hele verden. Det betyr at barn og unge fra nabolandene til Kongo - fiendene - er med i prosjektet. Fordi alle vil være med, tvinger det oss til å bli kjent med hverandre. Og da vi ble kjent med hverandre, sluttet jeg å se på dem som kategorier og mer som individer.

Dette var et vendepunkt, for da fant jeg ut at hun jenten fra Rwanda har et navn, hun heter Anney. Og så er det lettere å bli kjent, hun er faktisk veldig morsom og et stort talent innen musikk. Han fra Burundi er ikke lenger burundisk gutt, han heter Tresor, og du møter knapt en finere og snillere gutt. Hun fra Uganda heter Hannah, og hun er ikke bare god til å danse, snart er hun tannlege. Jøss!

Nå kan Anney passe barna mine, nå kan jeg bli invitert til Tresor sin fest. Vi er venner nå, og slik endte vi på Nobels fredspris sammen, selv om landene våre fortsatt har problemer med hverandre.

Vi ungdommer er klare for å gå videre, vi er klare for en bedre fremtid. Vi vil ikke videreføre hatet og kaoset vi har arvet av generasjonen før oss.

Etter nobelfesten var vi stolte, det var helt utrolig bra kunstnerisk, og bare det å formidle forsoning og fred sammen, var sterkt. Men etterpå møtte jeg fire kongolesiske menn som var veldig sure på meg. De kjente meg igjen fra opptreden og spurte: Hvorfor gjorde du det, hvorfor var hun rwandeiske jenten på scenen? Etter alt Rwanda har gjort mot oss uten å ta ansvaret for det, så velger du å stå der sammen med rwandere og ære dr. Denis Mukwege, en kongolesisk mann? No, no, no, fikk jeg høre mange ganger da jeg prøvde å svare.

Jeg prøvde å forklare meningen med det vi gjorde, men de var fortsatt veldig sure, og jeg forstår dem godt, for jeg var som dem for noen år siden.

Selv med en så sterk reaksjon, står jeg fortsatt for det jeg gjorde. Å hate Anney er å lage konflikter som ikke eksister. I en verden med syv milliarder mennesker som inngår i et skjebnefellesskap, er kategorisering og dehumanisering av andre farlig. Derfor har vilje og evne til å overstyre dette aldri vært viktigere enn i dag.

Vi må lære om hvordan vi skal leve med hverandre. Uansett om det er konflikt mellom land, etnisitet, familiemedlemmer eller venner. Vi trenger ikke reagere i tråd med våre instinkter, med aggresjon, hat og hevn. Kanskje man har en mor som ikke var bra for en i barndommen, det er veldig dumt, med det er dessverre ingenting man kan gjøre med det. Men fremtiden er det mulig å gjøre noe med.

Forsoning er fornuftens alternativ, akkurat som vårt rettssystem er et alternativ til vendetta, og demokratiet er et alternativ til den sterkestes rett. Det er vanskelig, men derfor er det bra å ha rollemodeller som Nelson Mandela. Hva gjorde han etter nesten 30 år i fengsel? Han sa:

«As I walked out the door toward the gate that would lead to my freedom, I knew if I didn't leave my bitterness and hatred behind, I'd still be in prison.»

Jeg velger å gå i Mandelas forspor. Hvis han klarte å tilgi urett, da skal jeg også. Når jeg klarer det, da klarer alle det.