Pensjonistene blir glemt

DEBATT: Dersom vanlige arbeidstakere hadde blitt utsatt for liknende behandling, ville det blitt streiker og bråk for lenge siden.

MER OPPMERKSOMHET: Mitt ønske for årets oppgjør er at mediene ikke bare skriver om arbeidstakerne, men også fokuserer mer på pensjonistene, skriver innsender. Foto: NTB scanpix (illustrasjonsfoto)

Bjørn Hauge Sandsli

Årets vakreste eventyr nærmer seg, og jeg tenker ikke på Holmenkollenstafetten, men på lønnsoppgjøret. LO-leder Hans-Cristian Gabrielsen var ute i flere medier 19. februar og krevde økt lønnsvekst og økt kjøpekraft for sine medlemmer. Fjorårets lønnsvekst på 2,8 prosent ble jo i stor grad spist opp av økte strømpriser, viste tallene fra Teknisk beregningsutvalg.

En annen gruppe, omtrent 900.000 personer, som dessverre ikke får like stor oppmerksomhet i mediene, er pensjonistene. De har akkurat samme utgifter til livets opphold som dagens arbeidstakere, og de fleste har atskillig mindre penger å leve av. Likevel har de måttet finne seg i reallønnsnedgang og redusert kjøpekraft de siste fire årene.

Dersom vanlige arbeidstakere hadde blitt utsatt for liknende behandling, ville det blitt streiker og bråk for lenge siden. Det er på tide at pensjonistene får de samme betingelsene som det øvrige samfunnet. Det er ikke for seint å rette opp en urettferdighet som har fått lov til å leve altfor lenge. Husk at de fleste en dag skal bli pensjonister. Kortsiktighet er ikke en bærekraftig aktivitet.

Mitt ønske for årets oppgjør er at mediene ikke bare skriver om arbeidstakerne, men også fokuserer mer på pensjonistene.

