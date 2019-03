Kvifor får ein desse milde dagane?

DEBATT: Nokre av våre vêrstasjonar har dei siste dagane notert døgnrekordar for maksimumstemperatur for februar.

FORKLARINGA: Det uvanleg fine vêret i Bergen heng saman med sterke vindar meir enn fem kilometer oppi lufta, skriv meteorolog Ingmar Vikane. Foto: Gidske Start (arkiv)

Ingmar Vikane Meteorolog ved Vervarslinga på Vestlandet

Publisert: Publisert 1. mars 2019 15:06







Ein no pensjonert kollega og klimaforskar brukte å seie at «det har som regel skjedd tidlegare også». Og dette sa han gjerne når det var snakk om nye vêrrekordar av eit eller anna slag. Nedbørsrekordar, uvanleg sterke vindar, eller som no dei siste dagane: uvanleg høge temperaturar, til å vera i februar månad.

Har det skjedd tidlegare?

Vel, nokre av våre vêrstasjonar har dei siste dagane utvilsamt notert døgnrekordar for maksimumstemperatur for februar. Og det gjeld på stader der ein har målingar over 100 år attende, slik som til dømes her i Bergen. Ny døgnrekord for februar, 13,5 varmegrader, vart målt tysdag 26. februar.

Temperaturmålingane i Bergen vart gjort på Fredriksberg i perioden 1904-1982, og frå 1983 og fram til i dag er målepunktet Florida. Før 1904 vart det gjort målingar andre stader i Bergen. Trass den korte avstanden mellom stasjonane, så kan dei ikkje heilt direkte samanliknast. Det er skilnad i målt temperatur på Fredriksberg og Florida, time for time, dag for dag og månad for månad.

Ser ein på dei høgste månadsmiddeltemperaturane for dei to stasjonane Fredriksberg og Florida, så vil topp 5 verta 5,5 varmegrader (2014), 5,4 varmegrader (1990), 5,3 varmegrader (2019 – ikkje endeleg), 4.9 varmegrader (1914, Fredriksberg) og 4,8 varmegrader (1998). Med 4,9 varmegrader som middeltemperatur for februar 1914, for over 100 år sidan, så kan ein nesten seie at det har skjedd tidlegare også. Det er altså ikkje noko nytt med milde februarmånadar i Bergen.

Kvifor får ein så desse milde dagane og månadane? Svaret finn ein ved å sjå på mønsteret til polarfront-jetstraumen. Dette er sterke vindar i 5–15 kilometers høgde over havet. Det er denne som styrer vêret på våre kantar her på Vestlandet, og Norge elles for den del.

Det mest vanlege er at denne går ganske beint frå vest mot aust (sonalt) på våre kantar, rett over oss. Og resultatet er ei rekkje med lågtrykk som dannar seg langs polarfronten, og som polarfront-jetstraumen styrer inn mot Vestlandet. Vind og nedbør er normalen.

Så er det slik at denne polarfront-jetstraumen ikkje alltid går beint frå vest mot aust, det vanlege er at den buktar seg rundt den nordlege halvkula (det er ein på den sørlege halvkula også). Desse buktningane vert kalla Rossbybølgjer, og vert danna mellom anna av at store fjellmassiv som Himalaya og Rocky Mountains påverkar jetstraumen. Desse Rossbybølgjene forplantar seg langs jetstraumen. Nokre går austover, og nokre vestover, alt avhengig av bølgjelengda. Og så oppstår det bølgjer som ligg om lag i ro.

Posisjonen på desse bølgjene på eit gitt tidspunkt avgjer i grove trekk fordelinga av lågtrykksbanar og vêrtypar. Slike bølgjer som ligg i ro, vert også kalla blokkeringar. Med rett plassering vil ei blokkering styra lågtrykka rundt og bort frå til dømes Sør-Norge, og vêret vert stabilt i fleire dagar, kanskje så mykje som to-tre veker.

Og då er ein tilbake til spørsmålet over. Forklaringa bak at det har vore så mildt i det siste, ligg altså i at buktningane på polarfront-jetstraumen ligg slik til at Sør-Norge har fått ein meir eller mindre vedvarande mild luftstraum frå sør. Under OL på Lillehammer i 1994 var det også ei blokkering som nemnt over. Den gong låg blokkeringa litt annleis til, og resultatet vart stabilt og kaldt vêr.

For å få varmerekordar, eller kulderekordar for den del, så lyt altså plasseringa av desse buktningane på jetstraumen vera rett i høve til det å skapa ein stabil vêrsituasjon. Det er dette som har skjedd i februar i år. Resultatet har vorte at lågtrykka har gått tilstrekkeleg langt vest for Sør-Norge, over Island og nordover i Norskehavet og Barentshavet. Varme luftmassar har strøyma langt sørfrå nordover mot Sør-Norge over fleire dagar.

Situasjonen er ikkje ulik det den var i 1914. Det er gjerne berre små skilnadar som gjorde at det 26. februar i år klaffa ekstra godt i høve til å skapa rekordar. Ein varm luftstraum frå langt sør trefte rett på Sør-Norge og gav fleire varmerekordar for februar. Akkurat som skihopparen av og til treff hoppkanten perfekt, og tilhøva elles ligg til rette for eit rekordhopp.