Kanskje skulle Knut Arild Hareide ha utfordra Erna Solberg meir?

Med «Nydalen-avtalen» på plass for fire år sidan, strekte KrF handa ut for fire konstruktive samarbeidsår med H og FrP, framføre å sitje i Kongens råd med eit parti som ein kjende ein svært stor politisk avstand ifrå, Frp. Her kan nemnast synet på flyktningar og asylsøkjarar og integreringa av desse, aktiv dødshjelp, friare alkohol- og ruspolitikk, sundagsopne butikkar, oljepolitikken, skattepolitikken og distriktsprofilen.

Ved fleire høve i budsjettarbeidet måtte KrF kjempe inn forbetringar som slik sett gav von for KrF og kunne gå vidare saman med Solberg (H) og sentrum for ei ny regjering ved dette valet. Frp provoserte for mykje og i for mange saker til at KrF kunne halde fram i den forpliktande avtalen, som kosta KrF dyrt (mista ei fjerdedel av stemmene).

Det må ikkje kome som overrasking for Frp at KrF følgjer opp sine ord frå fleire høve i perioden som ligg bak: «Nok er nok!»

At KrF har fått sine «sigrar» i samarbeidet, som til dømes K-en i KRLE-faget, kontantstøtta (med merkbar auke), auka skattefrådrag på gåver til ideelle organisasjonar og institusjonar, auka tilskot til kommune-Noreg, påplussingar i jordbruksoppgjera, og i det å halde oppe einskildindividet sine rettar samstundes med å ta vara på (og tilgodesjå) fellesskapa i vårt pluralistiske samfunn. Det er saker som må takkast for.

Men i den nye rolla som KrF no har fått, så kan ein i Stortinget, i sak for sak, også budsjettet, påverke sluttresultatet, både med omsyn til regjeringa (med kanskje V med på laget), men også til andre sentrumsparti som er i opposisjon.

KrF tapte valkampen også fordi ein ikkje greidde å plassere sine verdispørsmål i fokus. Partileiaren især vart «overkøyrd» av andre saker for å presse han i kva for regjeringskonstellasjon KrF kunne gå for. Når «Ap-flørten» kom på banen, var det mellom anna fordi i sentrale sosialpolitiske spørsmål kjentes Ap nærare KrFs politikk. Og historisk har arbeidarrørsla og lekmannsrørsla hatt samanfallande interesse. Men med eit klart «svakt punkt»: Ap har vore for «ivrige» med å halde kristen ideologi utanfor i mange saker der menneskesyn og livssyn har hatt avgjerande betydning.

Det var KrFs landsmøtevedtak som batt Knut Arild Hareide fast til eit nytt regjeringsalternativ: sentrum-Høgre. Kanskje skulle Hareide ha utfordra Erna Solberg meir: Med Nydalen-avtalen i botnen, kvifor aksepterte du, Solberg, at Frp i desse fire samarbeidsåra ved gjentekne høve «trakka på foten», for ikkje å snakke om sjela, til KrF, både i for KrF viktige politiske saker, men ikkje minst med Frps retorikk?

«Nok er nok», sa KrF-leiinga, men du let det gå? Kvifor opna du ikkje opp for i det minste å vurdere Høgre inn mot sentrum, men freda samarbeidet med Frp? Skulle Hareide i valkampen ha opna for fire nye år med H-Frp i regjering, måtte han ha eit endra landsmøtevedtaket.

Fire nye år ligg framfor. Kva vil framtida gi? Fleirtalet i den nye stortingsgruppa meiner at ein må våge å stå for det ein sa i valkampen. Etter samtalane no med H og Frp, får KrF ei heilt fri rolle, med unnatak av avtalane som ein har forplikta seg på. Så vil realpolitikken hente KrF inn ifrå sak til sak i Stortinget. For demokratiet kan det gi sunne og gode utslag – og utfordringar.