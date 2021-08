Torgallmenningen er blitt tarvelig og farlig

Jeg frykter at kommunens strategi er en gradvis tilvenning, slik at folk ikke lenger ser hvor ille det er.

«Torgallmenningen fremstår nå som et simpelt lappeteppe av asfaltklatter og sprukne steinheller», skriver innsenderen. Foto: Ranveig Sundgot Helgesen

Ranveig Sundgot Helgesen Bergen

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

For noen år siden skrev jeg et debattinnlegg i BT, som jeg kalte «Forfallets tidsalder».

Allerede den gangen var forfallet påfallende, og ser dessverre ut til å tilta for hvert år som går. Byens «storstue», Torgallmenningen, fremstår nå som et simpelt lappeteppe av asfaltklatter og sprukne steinheller. I stedet for å skifte ut de sprukne hellene, pøses det på med asfalt.

Årsaken skal visstnok være at en del tyngre kjøretøy har påført skadene i forbindelse med arbeidene som ble gjort i Olav Kyrres gate.

Det kan så være, men hvor lang tid skal det ta før kommunen utbedrer skadene på skikkelig vis? Jeg frykter at kommunens strategi er en gradvis tilvenning, slik at folk ikke lenger ser hvor ille det er. Hva turistene tenker, er en annen sak. De er nok ikke imponert.

Ranveig Sundgot Helgesen Foto: Privat

I tillegg til å se tarvelig ut, er Torgallmenningen direkte farlig for både gående og syklende. «Bergen skal være en trygg by å bo i, og en god by å bli gammel i», uttaler helsebyråd Beate Husa i et debattinnlegg i BT 01.08. Jeg kan forsikre både henne og resten av byrådet at så ikke er tilfelle.

I tillegg til det miserable underlaget som har ført til mange fallskader, krysser et stort antall elsparkesykler ukontrollert i alle retninger. Man behøver ikke være verken gammel, svaksynt eller ustø på beina for å rammes av en slik.

«Elsparkesyklene som enten ligger strødd på fortauene eller suser mot dem som prosjektiler har skremt bort både pensjonister og barnefamilier», mener innsenderen. Foto: Paul S. Amundsen (arkiv)

Dette er trist med tanke på at byens «storstue» tidligere var et yndet samlingssted for bergensere i alle aldre, og pensjonistene spesielt, som på formiddagene rådet grunnen. Nå er de skremt bort både herfra og ellers i byen, der elsparkesyklene enten ligger strødd på fortauene eller suser mot dem som prosjektiler.

Barnefamiliene vil nok også tenkte seg godt om heretter før de lar ungene utfolde seg. Jeg vil påstå at Torgallmenningen var langt tryggere før den ble bilfri enn den er nå. Det er på høy tid at sentrale myndigheter åpner øynene, og tar innover seg all utryggheten og lidelsene dette medfører for folk flest.