Etikk, ikke impulser!

Å forklare politiske valg kun med ideologi er litt avleggs. Politikk dreier seg også om etikk.

Politikk bør også dreie seg om solidaritet mellom generasjonene, mener Halfdan Wiik, medlem i Besteforeldrenes klimaaksjon. Foto: Privat

Halfdan Wiik Medlem av Besteforeldrenes klimaaksjon

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

I en kommentar i BT skriver filosof David C. Vogt om forhold som ligger til grunn for vår stemmegivning ved politiske valg. Han deler velgerne inn slik:

Konservative er mest opptatt av å skape et ordnet samfunn. Liberale vil skape mest mulig frihet og minst mulig innblanding i enkeltmenneskets valg. Progressive, eller venstresiden, snakker mest om å forhindre undertrykkelse.

Dette er «valgomaten i ditt indre», ifølge Vogt. Han hevder at nesten enhver politisk konflikt kan beskrives i disse tre språkene. Men her tror jeg den gode filosof er på avveier. I beste fall beskriver han hvilke ubevisste impulser som styrer våre politiske valg – ikke hvilke bevisste valg som burde styre dem.

For meg, og jeg tror mange andre, dreier politikk seg også om etikk. Ikke minst bør det nå dreie seg om solidaritet mellom generasjonene, som er så sterkt aktualisert gjennom utslagene vi nå ser av menneskeskapt global oppvarming.

Da blir inndelingen etter ideologi litt avleggs. Enten du er opptatt av et velordnet samfunn, frihet mot innblanding eller av undertrykkelse, må det være mulig å enes om at våre barn og barnebarn og etterkommere har rett til et helsebringende miljø og et klima som ikke løper løpsk.

Klarer vi ikke å gi dem det, blir vel alle tre posisjoner etter hvert nokså uinteressante?