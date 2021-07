Historien kan forsvinne fra Kristianborg bybanestopp

Mens utviklingen ruller av gårde fortere enn vi nesten kan tenke, er det også viktig å ta vare på noe av fortiden

De tre bygningene nærmest Fjøsangerveien, til venstre for tunnellinnslaget, er bygningene som i dag er igjen fra Kristianborg gård. Foto: Bjørn Erik Larsen (arkiv)

Bente Borgen Forfatter

I dag klorer de siste husene fra Kristianborg gård seg fast like sør for og inntil tunnelmunningen og til krysset med Grønnestølsveien.

Dersom fortettingen rundt bybanestoppet fra Bergensdalen inn i Løvstakken blir vedtatt, vil siste rest av Kristianborg gård, tingstue og skjenkested, med røtter tilbake til 1865, fjernes brutalt og forsvinne fra kartet.

Tidene forandrer seg. Bergen skal bli en «gåby», ifølge kommuneplanen. Planavdelingen i Bergen anbefaler en konsentrert utbygging nær Bergen sentrum eller langs kollektivaksene.

Hva så med Bergensdalen med Mindemyren og Fjøsangerveien? Industrialiseringen som har foregått på Mindemyren i årtier skal nå endres. Byggene til Tine, NRK og Bir skal rives og det skal bygges mellom 700 og 1200 boligenheter.

Endringer må til dersom man skal utvikle byen vår, men man bør også strekke seg langt for å ta vare på eksisterende verdier, historie og kultur. Man kan ikke bare radere det eksisterende, for å erstatte det med nytt som ingen har tilknytning til.

Man vet at å høre til et sted, å komme fra et sted og å være en del av noe større enn seg selv er svært viktig for vår grunnleggende identitet og selvforståelse.

Man ser også at befolkningen i området er ganske stabil og at yngre generasjoner kommer tilbake og bosetter seg der de er vokst opp. Her er det mange stabiliserende faktorer i et samfunn som endres svært så fort.

Kristianborg slik Anders Guttormsen Wigdahl malte det i 1871. Maleri av Anders Guttormsen Wigdahl

Mens utviklingen ruller av gårde fortere enn vi nesten kan tenke, er det også viktig å ta vare på noe av fortiden for at man skal kunne relatere seg til den, kjenne seg igjen, huske og føle en tilhørighet. Kanskje dette er blitt enda viktigere nå enn tidligere.

Er det riktig at fortetting skal går på bekostning av eksisterende kvalitet? Er det riktig å bygge tett og høyt uten se nybygging ut fra boligstrukturen som allerede eksisterer? Kanskje disse tre bygningene kan rehabiliteres og bli tatt vare på?

Kan det kanskje være miljømessig riktig å utnytte ressursene til å vedlikeholde, forbedre og gjenbruke disse tre villaene?

Jeg vil tale disse tre bygningenes sak – få dem frem og opp i lyset – som de siste som eksisterer av gården Kristianborg. Hvis ikke blir Kristianborg kun stående som et historieløst navn på et bybanestopp.