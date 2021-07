Vi må få vite hvordan dyrene har hatt det

Folk skal ikke bli lurt med fine ord og bilder i matbutikken.

Forbrukere bør bli informerte og ha muligheten til å ta smarte valg som gagner dyrene, kloden og dem selv, skriver Niklas Fjeldberg. Foto: Privat

Niklas Fjeldberg Kampanjeleder, Anima - Stopp dyremishandling

Forestill deg: Etter en lang dag på jobb er du på vei hjem. Du blir møtt av endeløs kø, og du skal bare en rask tur innom butikk for å handle til fredagstacoen. Inne i butikken stopper du ved kjøledisken og spaner over valgene.

Klokken tikker og magen rumler. Du holder to forskjellige pakker med kjøtt. De ser noenlunde like ut. Mens du studerer pakkene, kommer tanken inn: Hvordan har dyrene faktisk hatt det?

Hvor stor forskjell kan det være, tenker du og tar den billigste. Det var tross alt ingen tegn på at det var noen forskjell på dyrevelferden.

Dette er hverdagen til folk flest. De har lite tid og går etter faktaene de har. Det er ikke bare urimelig, men ulogisk at hver enkelt forbruker skal vite forskjellene for hundrevis produkter på egen hånd.

SV, og nylig Venstre har sagt de ønsker en statlig merkeordning for dyrevelferd på matvarer. De ønsker noe som likner på Danmarks merkeordning for dyrevelferd, som rangerer produktene fra null til tre hjerter. Fra lovens minstekrav, til noe som delvis kan møte dyrene naturlige behov.

Vi i dyrevernsorganisasjonen Anima ønsker en slik merkeordning velkommen. Forbrukere skal bli informerte og ha muligheten til å ta smarte valg som gagner dyrene, kloden og dem selv.

Akkurat som forbrukere blir informert om næringsinnhold og ingredienser, så skal vi bli informert om dyrevelferden i produktet. Det skal være klart om det er turbokylling eller ikke, og forbrukere skal ikke bli lurt med fine ord og bilder.

Jeg tror de aller fleste ville tenkt seg om to ganger før de la en pakke turbokylling i handlekurven, om de hadde alle fakta, skriver Niklas Fjeldberg. Foto: Håvard Bjelland

Seks av ti tenker på dyrevelferd når de handler. Hva om forbrukere ble informert om det var turbokyllingen, som har massive kropper som gjør at over ni av ti ikke kan gå normalt, eller at opp imot 30.000 kyllinger stues sammen i enorme haller.

Jeg kan tenke at de aller fleste ville tenkt seg to ganger om før de la en pakke turbokylling i handlekurven.

Om forholdene bør rangeres etter hjerter, og ikke et mer objektivt system som reflekterer nyanser, kan diskuteres. Det viktigste derimot er at kriteriene er sterke, at alle produkter kan merkes (også utenlandske) og at forbrukere opplyses om forskjellene i matproduksjonen.

Den europeiske union er godt i gang med å utarbeide en slik merkeordning, som kan bli universell for hele EU. Norge havner nok en gang på etterslep. Kanskje vi for en gangs skyld skal være proaktive. La oss vise veien, i stedet for å følge etter.

En merkeordning for dyrevelferd vil gjøre hverdagen lettere for folk flest, og gjøre at forbrukere står sterkere.