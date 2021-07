Slik unngår du badepresset i sommer

Elsker du å bade? Ikke la det gå utover andre.

«Her på Vestlandet er det så kaldt i vannet at det gjør fysisk vondt i det du trakker uti», mener innsenderen. Her fra badestranden i Øystese. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Karl Morten Bårdsen Bergen

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Kjenner du også personer som er positive, solbrune og som elsker å bade i sjøen om sommeren? Sånne som skryter uhemmet av «kor deilig og friskt» det er i vannet her på Vestlandet. Sånne folk som alltid skal være først uti og som aldri kan være lenge nok på land til at badetøyet tørker. Sant de er irriterende!?

Oppførselen reiser nemlig et stort og vanskelig spørsmål: «Skal det gå ut over oss andre?» Problemet er jo at man blir satt litt i forlegenhet hvis man helst vil bli på land. Det kan nemlig se litt puslete ut hvis man går rundt og sparker småstein på land mens disse løgnaktige badefolkene roper: «Det er deilig i vannet!» «Det er varmt hvis du først kommer uti!» Men du vet bedre!

Karl Morten Bårdsen lar seg irritere over løgnaktige badere. Men han vet råd. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Her på Vestlandet er det så kaldt i vannet at det gjør fysisk vondt i det du trakker uti. Og så blir det verre og verre etter hvert som du vasser utover. Når vannet kommer til skrittet så er det hinsides ubehagelig, men da er det også for sent å snu. Man kan nemlig ikke sitte på land med en badebukse som er halvveis våt. Den lyser nemlig lang vei: «Jeg forsøkte, men tapte!»

Så hva gjør man da? Skal man diskutere med disse menneskene som elsker å bade? Forklare dem at det egentlig er kaldt i vannet? Forsøke å gjøre dem litt mer negative? Nei, nei og atter nei. Her må du gå offensivt til verks. Det du gjør, er å kjøre pannekaketrikset. Det ser veldig avansert ut, men er lekende lett.

Vil du unngå bading? Stek pannekaker! foreslår innsenderen. Foto: Olav Olsen / Aftenposten / NTB

Du tar med deg pannekakerøre på en brusflaske. Så har du også med grillkull, rist og en stekepanne. Når de andre begynner å bade, så begynner du å steke pannekaker.

Skal love deg at ikke en kjeft kommer til å mase på deg om bading. Stekingen tar jo sin tid, og det er jo litt av løsningen her. Dessuten regner ingen med å bli møtt med en stabel nystekte pannekaker. Senere kan du spille offerrollen fullstendig troverdig: «Nei, jeg fikk jo ikke tid til å bade, jeg som prioriterte å lage pannekaker.»