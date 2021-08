Slutt å veie ungdommene

Jeg har selv hatt anoreksi og er redd for hvilke konsekvenser veiingen får for elevene.

«Man veier ungdommer i en ekstremt sårbar alder», skriver innsenderen. Illustrasjonsbilde: Tero Vesalainen / Shutterstock / NTB

Lisa Norman Styve Bergen

I det siste har det vært diskutert hvorvidt man skal slutte med obligatorisk veiing i skolen. I dag veies elevene ved skolestart på barneskolen, i 3. klasse og i 8. klasse. På Helsedirektoratet sine nettsider står veiingen oppført som en sterk anbefaling, men jeg forstår virkelig ikke hvorfor det er nødvendig.

Jeg mener det er mer hensiktsmessig at fastlegen tar vurderingen om eleven skal veies, slik at vi unngår unødvendig veiing av normalvektige barn. Som begrunnelse for Helsedirektoratets sterke anbefaling om obligatorisk veiing står det blant annet at det handler om å fremme fysisk og psykisk helse.

Jeg ser ikke hvordan veiing av normalvektige barn vil være helsefremmende, derimot tror jeg det fører til at flere elever på en usunn måte vil henge seg opp i tallet på vekten. I verste fall kan føre til dårlig psykisk helse.

Lisa Norman Styve (18) mener vi kan unngå unødvendig veiing om vi heller lar det være opp til fastlegene å vurdere behovet. Foto: Privat

Jeg har selv hatt anoreksi i noen år og er redd for hvilke konsekvenser veiingen får for elevene. I det siste har det vært en stor økning i antall unge med spiseforstyrrelser, og flere blir syke i ung alder.

Når man veier elever i 8. klasse, veier man ungdommer som har kropper i forandring, ungdommer som nettopp har begynt på ny skole og som har begynt å bli vurdert med karakterer i alle fag.

Man veier ungdommer i en ekstremt sårbar alder. For noen elever vil veiingen kanskje ikke ha konsekvenser, men for andre kan det være en av faktorene som fører til en spiseforstyrrelse.

Jeg husker godt den dagen i 8. klasse da jeg måtte gå til helsesøster for å veie meg. Før den dagen hadde jeg omtrent ikke ofret vekten min en tanke, og jeg visste ikke engang hva jeg veide. Denne veiingen ble for meg starten på å følge med på vekten min, på å føle at jeg måtte ha kontroll på hva jeg veide. Dette bidro til at jeg til slutt fikk en alvorlig spiseforstyrrelse.

En venninne av meg fikk kommentaren «det kan ikke skade om du går litt ned i vekt», etter at hun hadde veid seg. Hva en slik kommentar kan gjøre med en ungdom i sårbar alder, er fryktelig å tenke på, for det kan virkelig ha enorme konsekvenser.

Økningen i antall unge med spiseforstyrrelser bekymrer meg, og vi bør gjøre alt vi kan for å stoppe denne utviklingen. Som en som har slitt med anoreksi i noen år, kan jeg si at det er en forferdelig skummel sykdom som jeg ikke unner noen.

Og jeg tror at det kan utgjøre en forskjell å slutte med obligatorisk veiing i skolen.