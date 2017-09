Det var med en flau smak i munnen jeg pustet lettet ut ved å få raskt svar.

Det var en helt vanlig dag. Skulle bare til en legetime for å sjekke noe jeg trodde jeg visste hva var, men bare for sikkerhets skyld.

Kom ut igjen med en rekvisisjon for videre utredning hos et privat helseforetak. Et helseforetak med offentlig avtale som skulle dekke mine utgifter. Jeg skjønte nå at et mulig utfall faktisk kunne bli et ganske dramatisk svar.

Puls og blodtrykk var derfor på bristepunktet da jeg spurte damen i skranken hvor lang ventetiden var. En til to uker var svaret. Men så skyndte hun seg å tilføye: «Hvis du ikke vil betale, da».

3000 kroner fattigere møtte jeg til undersøkelse en time senere, og resultat og videre oppfølging ble sendt Haukeland neste dag. Det var imidlertid med en flau smak i munnen jeg pustet lettet ut ved å få et raskt svar. Vissheten om at noen måtte vente fordi de sto i den offentlige køen, mens de fremste plassene var forbeholdt dem som kunne betale, var en ubehagelig oppdagelse.

Ikke bare fikk jeg et helsemessig sjokk den dagen (som heldigvis endte bra), men jeg fikk også et ubehagelig blikk inn i en verden hvor man kan betale seg foran andre. Jeg kommer sikkert til å gjøre det samme igjen. For når man står der, med helseangsten opp i halsen, så betaler man hvis man har råd, og når systemet tillater det.

Men jeg ønsker ikke et helsevesen hvor vi blir prioritert etter betalingsevne. Ved neste korsvei håper jeg å slippe å ta et slikt valg.

Det nærmer seg valg. Privatisering innen blant annet helsetjenester er ett av temaene. Gjør deg opp en mening om i hvilken retning Norge skal gå fremover, og gå og stem.