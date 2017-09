BlablablaÅÅÅÅÅH slutt å mase. Hverdagen er slitsom nok som den er, om vi ikke absolutt må ta stilling til hva vi kjører inn i kjeften?

Jeg gnåler ikke for meg. Jeg forsøker som best jeg kan innimellom å gnåle for dem som ikke har stemme, og da mener jeg ikke bare dyrene, men også naturen og miljøet. Hva helsen din angår, bryr jeg meg egentlig ikke så mye om, det er ditt eget ansvar.

Nå er det slik at mange voksne også sliter med trass. «Ingen skal komme her og komme her». Med for mange slike innstillinger dreper vi jorden vår. Ikke for oss, men for etterslekten.

Se hva vi har gjort med det vi har arvet. Hadde de kviet seg, de som bestemte seg for å pumpe opp olje, hvis de visste hvor vi endte i dag? Enn de som mikset og trikset kjemiske blandinger og pøste dem ut i elver og forgiftet planter og liv, fordi den andre siden av planeten ville ha jeans som ser slitte ut og betale tre ganger prisen i forhold til en usyrevasket bukse?

Jeg skal spole tilbake og snakke kjøtt, slik overskriften lovet, selv om du kanskje kjenner trassgenet flagre med vingene og sno seg i protest. Hold ut. Jeg skal forsøke å ikke bli belærende. Vi kan ikke snu på femøren, heller, og det er for mye å forlange at folk skal ta innover seg de miljøskadelige delene av kjøttproduksjonen når folk fremdeles kjører bensin- og dieselbilder, jeg synder der sjøl, jeg.

Jeg har ikke råd til å kjøpe en mer miljøvennlig bil, da må jeg enten vinne i lotto eller arve fra en ukjent rik onkel i USA. Men fakta er – beklager – at kjøttproduksjon ikke er så langt bak i CO₂-utslipp som bilparken vår er. Og hva er lettest å snu på, å investere i mer miljøvennlig bil eller tenke nytt i matveien?

Globalt er utslippet 14,5 prosent på grunn av landbruket. I Norge er utslippet 8,3 prosent på grunn av landbruket, mens bilparken står for 10,4 prosent. Utslippet i landbruket er stort sett på grunn av produksjonen av fôret, men også kufis. Og man kan le så mye man vil av prompehumor, men den blir ikke spesielt morsom når fakta er at den ødelegger miljøet fordi det produseres for mye kjøtt. Istedenfor å ty til klimavennlige løsninger i landbruket, har regjeringen gått i stikk motsatt retning og gir langt mer subsidier til miljøfiendtlig kjøttproduksjon – storfe og sau. Det ser nå ut til at jordbruket blir bedre belønnet jo mer de slipper ut. Kort fortalt.

«Jammen vi må da ha mat.» Visst må vi ha mat. Men det må maten vår også ha, hvis vi velger å spise kjøtt. Og maten trenger – for forbrukernes og utsalgsprisens skyld – mer enn bare høy og gress. Nå har jeg ingen linker som viser hvor mye av jordens (eller Norges) jord som blir brukt til å dyrke mat til kjøttproduksjon, men tenk om de jordene kunne blitt brukt til å dyrke mat til folk istedenfor å dyrke mat til mat til folk?

Ingen trenger kjøtt. Det er faktisk sant. Vi har evnen til å fordøye alt mulig, vi er ikke skapt som hundre prosent kjøttetere. Til det har vi for puslete tannsett. Men flertallet har et fordøyelsessystem som tåler vegetarkost, og ikke minst har vi en hjerne som klarer å finne ut hva vi trenger av kosttilskudd uten å stappe i oss kjøtt.

Det er selvsagt en utopisk drøm – og en umulighet – at hele jordkloden ble «veggiser», men både klima, dyr og helse ville hatt det bedre hvis langt flere valgte vekk kjøtt på menyen. Jeg fant i alle fall en skremmende oversikt som viser hvor mange mennesker vi er, hvor mange tonn kjøtt det finnes for maten (tamdyr) og mest skremmende: Hvor mange ville dyr det finnes igjen i verden i dag. Hvis dette ikke får deg til å tenke, har du et problem med oppfattelsesevnen, beklager belærende tone, men det er sant.

Det mases mye om flyseteavgift for å få bukt med klima og miljø, men hvorfor blir det ikke innført klimaavgift på kjøtt for dem som ønsker å fortsette å spise det? Fakta er jo at kjøttproduksjon er en belastning for miljøet.

Ingen kan med hånden på hjertet si at de er overbevist om at alle dyr i kjøttproduksjon i verden har det bra. Men det er så lett å lukke øynene for denne delen av prosessen når man plukker en pent innpakket kjøttklump fra kjøledisken.

Hva vil etterslekten tenke om oss når de ser tilbake på konsentrasjonsleirene vi holdt dyrene sperret inne i, og jordbruket som ble misbrukt til å dyrke mat til kjøtt som vi egentlig ikke trenger. Særlig når det viser seg at det faktisk ikke er så himla sunt å spise kjøtt likevel.

Så hvis det ikke nytter å appellere til empati eller samvittighet, håper jeg at fremtiden, miljøet og helsen din står såpass høyt i kurs at du tenker mer kjøttfritt fremover. Forhåpentlig kan det få deg til å tenke på middagen din på en annen måte.