Utdanningsreformen i Forsvaret bør ikke gjennomføres på et sviktende grunnlag.

Forsvarsdepartementet har iverksatt en omfattende reform av utdanningen i Forsvaret. Reformen er kostnadsdrevet, og vil blant annet rasere den nåværende utdannelsen ved krigsskolene.

Prinsippene bak reformen kommer fra en konsulentrapport som er omstridt, der de fleste faglige innvendinger er blitt overkjørt. Blant annet har Forsvarets operative virksomhet blitt unntatt fra studien som lå bak rapporten, noe vi mener gjør reformen nærmest irrelevant.

Levering av kampkraft er Forsvarets hovedoppgave, og kampstyrkenes personellkompetanse er en integrert og uatskillelig komponent. Vi kan kjøpe avansert teknologisk stridsmateriell, men uten topp utdannet og motivert personell, på alle nivåer, vil ikke materiellet kunne utnyttes godt nok.

Vi mener at det er en stor feil at operativ virksomhet ikke er med på å danne grunnlag for reformen. Utdanning, trening og øvelser er en så integrert del av den operative tjenesten at det logisk nok fører helt galt av sted å forsøke å beskrive den ene del uten å ha inngående kunnskap om den andre også.

Annethvert år møtes rundt 20 vestlige sjøkrigsskolesjefer til konferanse. Det er i dette miljøet erkjent at det er Spania og Norge som ligger fremst i faglig relevant nivå og utvikling. Skolene i disse to landene utmerker seg også med meget god kostnadseffektivitet, særlig innen navigasjon og andre maritime fag. Det er etter vår mening dårlig økonomi å forskusle denne kompetansen, som tar utgangspunkt i krigens dimensjon.

Innen dette feltet vil det alltid være dårlig totaløkonomi å prioritere detaljøkonomien for høyt, på bekostning av operativ kvalitet.

Det skal nå innføres modularisering av utdannelsen. Innen modningsfagene er det ikke mulig uten at nivået reduseres i betydelig grad. Andre land har erfart at et slikt tiltak har medført at ferdig utdannet personell måtte få etterutdanning. Og da økte jo totalt medgått tid og utgifter.

I dag går ferdig utdannet personell fra SKSK rett om bord med meget god og relevant kompetanse.

Våre fartøyer klarer seg med en tredjedel av det mannskapet som er vanlig i mange andre land. Det er oppsiktsvekkende og er et kostnadseffektivt gode som vi bør legge vekt på å videreføre. Det er dessverre nå fare for at vi må øke bemanningen.

Reformen legger opp til en betydelig reduksjon i kadettenes opparbeiding av studiepoeng, fra 240 til 180 studiepoeng.

Har man i iveren etter å tilfredsstille et ønske om innsparinger frafalt erkjennelsen av at det kreves spesielle egenskaper og kunnskaper av dem som i ytterste konsekvens skal være villige til å sette sine egne og andres liv på spill for Norge?

Utdanningen bør være det feltet som får redusert kvalitet sist. Meget kostbare materielle investeringer står ellers i fare for ikke å kunne utnyttes godt og sikkert nok i fremtiden.

Vi vil hevde at det totalt sett er god økonomi i å opprettholde og videreutvikle den eksisterende utdanningsmodellen ved Sjøkrigsskolen. Den er anerkjent blant vestlige krigsskoler som en av de aller beste og mest fremtidsrettede.

Utdanningsreformen utgjør en degradering av krigsskolenes integrerte og meget effektive utdanning. Vi er bekymret for Norges forsvar i fremtiden.

Våre politikere bør utsette innføring av utdanningsreformen i Forsvaret i denne omgang. Per i dag legges det opp til så store endringer at det bør ikke gjennomføres før man har skaffet seg langt bedre grunnlag for å formulere dagens situasjon, bestemme hva man ønsker og hvilke konsekvenser man kan akseptere.