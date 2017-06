Havner du plutselig på sykehus og må opereres, møter du sjelden en kirurg som er spesialist på din lidelse.

Stortinget har nå vedtatt at det ikke skal være en norsk spesialitet i generell akuttkirurgi. Det er et vedtak gjort mot anbefalingene fra størsteparten av det kirurgiske miljøet i Norge, og det er veldig dårlig nytt for akuttkirurgien i Norge.

Forslaget om en slik spesialitet kom fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Regjeringspartiene og Venstre stemte forslaget ned, og avgjørelsen følger partigrensene uten avvik. Det politiske spillet betyr altså mer enn de faglige anbefalingene. Det er ikke betryggende.

For tre år siden ble det besluttet at spesialiteten generell kirurgi skulle avvikles. Beslutningen bygget på utviklingen som faget kirurgi har vært gjennom de siste tiårene, og det var en riktig beslutning. Ingen kirurger kan lenger beherske så store deler av kirurgien at en slik spesialitet kan forsvares faglig. Størstedelen av det kirurgiske miljøet i Norge støttet dette.

Men det gjelder den planlagte «kalde» kirurgien. Håndteringen av alle typer akuttkirurgi har andre utfordringer og må ses uavhengig av dette.

Den første kontakten på et sykehus for en pasient med en mistenkt akutt kirurgisk lidelse, er bare unntaksvis en kirurg med spesialitet i nettopp den lidelsen pasienten viser seg å ha. Denne første kontakten må derfor være en kirurg med tilstrekkelig oversikt til å vite hva som skal gjøres først, og som raskt kan bedømme om tilstanden kan håndteres på dette sykehuset, eller om pasienten må sendes videre. Det er en slik kirurg som har vaktkompetanse.

Det Stortinget nå egentlig har stemt ned, er at det skal utdannes slike vaktkompetente kirurger. Vi har fra Norsk kirurgisk forening, og kanskje enda sterkere fra Forening for unge norske kirurger (FUNK), advart mot et slikt utfall. Det er de unge kirurgene som står i første linje i akuttmottakene på sykehusene våre, og det er de som ser behovet for denne kompetansen.

Vi har presisert at utdanningen i akuttkirurgi må ses isolert fra den «kalde» kirurgien, og at en slik utdanning må ende med en formell generell spesialitet. En akuttmedisinsk generell spesialitet vil komme i tillegg til kirurgens egen spesialitet, som hovedsakelig vil være en spesialitet for planlagt kirurgi i et spesielt kirurgisk område (urologi, karkirurgi, mage- tarmkirurgi, osv.).

Det er viktig at generell akuttkirurgi er en formell spesialitet. Da kan sykehusene kvalitetssikre kompetansen til dem som søker jobb der.

Uten en spesialitet i generell akuttkirurgi vil det snart være vanskelig å bemanne norske sykehus til en akuttkirurgisk funksjon. Men vedtaket er nå gjort, og omkamper er alltid slitsomme. Fra Norsk kirurgisk forening registrerer vi at både Arbeiderpartiet og Senterpartiet aktivt oppsøkte informasjon fra det kirurgiske faglige miljøet i denne saken, og at de lyttet til det vi hadde å si. Det samme kan vi dessverre ikke si om de partiene som stemte forslaget ned.

Fortvilelsen vi nå registrerer i det unge kirurgiske miljøet, kirurgene i utdanning representert ved FUNK, bør også regjeringspartiene merke seg. Vi bor spredt i et langt og geografisk utfordrende land, og det går jeg ut fra at politikerne ønsker at vi fortsatt skal gjøre.

Vi trenger spesialister som kan konsentrere seg om sin del av kirurgien. Den faglige utviklingen kan ikke stoppes. Men alle kirurger kan i tillegg tilegne seg en generell akuttkirurgisk kompetanse – uavhengig av spesialitet. Uten mange, veldig mange, kirurger med slik kompetanse, blir det om ikke lenge vanskelig å bemanne de sykehusene vi må ha i Norge.