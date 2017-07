De fleste pensjonistene jeg kjenner er i kategorien «slitere».

Sondre Hansmark Persen (V) skriver i BT 30. juni at pensjonister har det altfor godt. De finnes sikkert, slik det finnes småbarnsforeldre og andre med millioninntekt og barn med sko og vesker til flere tusen kroner. Men de fleste pensjonistene jeg kjenner, er i kategorien slitere som ikke har brukt et øre på luksus, men innvestert hver krone i boligen sin og hjulpet sine barn. Så sitter de der, da, med nedbetalt hus som verken kan spises eller reises på ferie for. Pensjonen på 16.000 i månedene er det de har.

Noen må skifte briller til stadighet, kroppen er utslitt, og de må dessverre ty til timer hos en som kan hjelpe dem litt så de slipper de store smertene. De har gjerne et hus som et verd noen kroner, men det er gammelt med dårlig tak - gamle rør og så videre. Men dette har de strevd for, og her vil de gjerne bli.

Men så sitter de der, disse unge som ikke vet at de skal bli gamle, eller som har så høy inntekt at de kan legge til side til alderdommen. Disse som skal ordne opp med disse ubrukelig gamlingene, som ikke har vett til å forstå at det de har gjort med å spinke og spare til eget hjem, får dem til å se ut som millionærer. Eldre i dag har gjerne vokst opp på to rom og kjøkken med foreldre og fire-fem barn. De heldige hadde kanskje bad. Og så ville de være gjeldfri i alderdommen slik at de kunne klare seg.

Men nei, tenk om de også har en bil. De bor kanskje et sted med dårlig bussforbindelse, så denne bilen får dem til butikken, til lege og andre nødvendigheter. Men det er visst luksus du som er ung ikke mener de trenger. Noen av disse gamle tullingene har til og med spart noen kroner på bok, kanskje for å betale begravelsen slik at gjenlevende ikke skal måtte låne penger til den.

De vet hvordan det var å gå i for små sko som barn, for det var ikke dere tur til å få nye denne gangen. De vet hvordan det var å alltid måtte arve etter søsken, se på de bedre bemidlete som hadde nye sykler, kanskje fikk de arve en etter en gammel tante eller onkel.

Dette er menneskene som har levd et forsiktig liv for å kunne klare seg i alderdommen, kjøpe sine dyre medisiner, gå til fotpleier med sine deformerte tær etter å tilbrakt en barndom med feile sko.

Vi er mange, men vi skriker dessverre ikke i kor, for vi er stolte.