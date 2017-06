Noe har ført til at mitt barn ikke ønsker å gå på skolen, og jeg trenger å holde noen ansvarlig.

Ofte ligger jeg våken om kveldene fordi tankene tar meg. Jeg reiser tilbake i tid og prøver å finne det øyeblikket eller den hendelsen som muligens kan definere eller forklare situasjonen som jeg våkner opp til hver morgen. Stemmen er ru og tørr, og kroppen er langt fra kampmodus. Innerst i hjernebarken har jeg resignert og nærmest gitt opp.

Det eneste som driver meg gjennom leiligheten og frem til dørstokken til mitt barn, er kjærligheten og mitt ansvar som forelder. Kampen ønsker jeg ikke. Den føles tapt, om ikke tapt så kanskje i nærheten av håpløs. Innen kort tid skal et slag utspilles, ikke av det episke slaget, men mer et hjerteskjærende drama som river deg opp innvendig, og som i løpet av sekunder fremkaller alle kjente følelser.

Og så er det over, motstanden er rett og slett for hard, den er rett og slett urokkelig. Når kroppen er klar til å forlate huset, henger vanligvis ikke sinnet med. Det er et annet sted. Jeg subber med blikket ned i fuktige fortau, jeg ignorer lukten og lyden av naturens blanding av vår og sommer. Men jeg stopper opp ved en velkjent lyd, en lyd som er så vakker og spontan.

Jeg er heldig som får være en taus tilskuer. Det er lyden av lykkelige barn på vei til skolen, uten bekymringer, men ren glede over en ny dag og nye muligheter. Og når jeg tenker meg om, var det også slik i vårt tilfelle. Det har vært mange år med gode skoleveisturer og vennskap, men noe skjedde et eller annet sted langs veien. Ikke den fysiske veien til skolen, men på skolen.

Igjen går de siste årene i fortfilm gjennom hodet mitt, og noen sentrale spørsmål blir hengende igjen i luften som tåkedis. Når startet de diffuse mage- og hodesmertene? Når begynte det å bli vanskelig å gå ut? Fikk barnet mitt mye kjeft for å glemme og miste ting på skolen? Satt det virkelig en assistent ved siden av barnet mitt med rollen som «fengselsbetjent? Er det virkelig sant at barnet mitt kommer til å bli kriminell? Var det riktig å presse så hardt? Er barnet mitt lat, eller kan det være noe annet som ligger bak?

Barn med sosiale og emosjonelle vansker blir i stor grad misforstått på skolen. Jeg tror, og det er min påstand, at skolen mangler verktøyene for å møte barn som dessverre havner i denne kategorien. Dersom de sosiale og emosjonelle vanskene utfordrer klassemiljøet og læreren i form av atferdsvansker og utagering, er kompetanse på området helt avgjørende for et godt resultat.

Min erfaring viser dessverre at pedagogen tyr til midler og løsninger som opprettholder den negative relasjonen, og i mange tilfeller forsterker den. På sikt kan dette føre til skolevegring og frafall senere i skoleløpet.

Sosiale og emosjonelle vansker handler om psykiske utfordringer som engstelse, nedstemthet og tristhet. I skolehverdagen kan elever med slike vansker oppleves som utagerende i form av aggresjon, norm -og regelbrudd. De blir av mange pedagoger sett på som den største trusselen i forhold til læringsmiljøet.

Det er også barn i denne gruppen som er stille, avvikende og fraværende. Likhetstrekkene er ofte samspillsutfordringer som bidrar til nedsatt funksjonsnivå i forhold til læring, lek og trivsel.

Min erfaring som far og skoleleder viser at foresatte til barn med sosiale og emosjonelle vansker ofte føler seg maktesløse i møte med skolen. Noe av frustrasjonen kommer fra foreldrenes minimale påvirkningskraft på løsninger. Det er svært uheldig når foresatte føler seg mer eller mindre presset til å gjennomføre tiltak som ikke fører til en bedring av situasjonen.

Tiltak som for eksempel er sterkt preget av konsekvenstenkning og straff, vil virke mot sin hensikt. Når skolen responderer på utagerende atferd med å inndra friminutt, ekskludering av svømming eller plassering av ekstra voksne med voktermandat, uteblir en varig løsning. Skolen risikerer å forsterke barnets triggere, og hovedutfordringen forblir uløst.

Skolen må i fremtiden fjerne seg fra raske løsninger som baserer seg på synsing, og forholde seg til forskningsbaserte teorier på dette krevende feltet.

Et eksempel på uheldig praksis er å flytte barn som strever til en annen klasse. Min erfaring er at det ikke løser utfordringen – problemet blir med på flyttelasset. Har barn store utfordringer med å uttrykke seg emosjonelt og språklig, henger dessverre den biten med til man starter et konstruktivt arbeid for å løse det. Det fører til at barnet bærer med seg skam, skyld og følelsen av å være mislykket.

Når skoleledelsen presser gjennom et bytte, gir det klare indikasjoner på at man ikke er fortrolig med forvaltningsloven. En slik prosess likestilles gjerne med et skoleskifte.

Det gir også et bilde av skolens løsningsstrategier og prioriteringer i fellesarbeidet på skolen. Arbeid med utfordrende barn er komplisert og utmattende, og det forsterkes dersom tiltakene er lite hensiktsmessige og nærmest tilfeldige.

Skolen må ta inn over seg at det aldri er barnets feil når ting skjærer seg. Ingen barn utagerer frivillig over egen frustrasjon og mangler på ulike områder. Det er mer et rop om hjelp, men det er bare så forbannet vanskelig å uttrykke det på en måte som vi voksne kan forstå og akseptere.

Vi må i mye større grad anerkjenne kraften i den subjektive opplevelsen av skolehverdagen til barna våre. Husk at skolen er til for barna, og det er de som trenger beskyttelse mot feilslått pedagogikk og lærere som befinner seg i en pedagogisk blindgate.

Til slutt vil jeg komme med en oppfordring til foreldre som har barn i denne kategorien. Dere er gode foreldre som gjør det dere kan med de verktøyene dere har. Den viktigste ingrediensen i dette arbeidet er kanskje den ubetingede kjærligheten bare en mor og far kan gi. Vit at dere er barnas viktigste lærer. Det dere gjør, er av stor betydning.

