Tilbakekalling av førerkort er ikke en straff, men et forebyggende tiltak.

Bergens Tidende skriver på lederplass at det er uakseptabelt at politiet er blitt strengere på å ta førerkort fra hasjbrukere. Det er jeg uenig i. Det er politiets ansvar å luke rusede bilførere ut av trafikken. Av hensyn til medtrafikantene.

Årlig blir over hundre personer drept og flere tusen skadet i trafikken. Bruk av rusmidler er en av de viktigste årsakene til trafikkulykker. For politiet er det en prioritert oppgave å forebygge trafikkulykker. Det gjøres både gjennom trafikkontroller og forvaltningsvedtak hvor de som vurderes uskikket fratas førerkortet.

Tilbakekall av førerkort hører med til vedtakene som politiet kan treffe dersom innehaveren ikke vurderes som edruelig. Hjemmelen for dette ligger i vegtrafikklovens § 34. Hva som menes med «ikke er edruelig», gir loven ingen definisjon av. Det blir derfor opp til politiet å tolke denne bestemmelsen og føre en praksis i henhold til lov, forskrift og rettspraksis.

Det kan være vanskelig å vurdere når man er upåvirket nok til å kjøre bil når man bruker et narkotisk stoff. Derfor må de regne med å få førerkortet tilbakekalt om de blir tatt for hasjbruk to eller flere ganger. Dette er ikke et misforstått avskrekkingsprosjekt. Det er et aktivt virkemiddel for å hindre flere døde og skadde i trafikken.

Tilbakekall av førerkort er ikke en straff, men et forebyggende tiltak. Tilbakekallet varer til edruelighet kan dokumenteres. Derfor er det til syvende og sist opp til den som har fått tilbakekalt førerkortet å innrette seg slik at vedkommende fyller lovens krav om edruelighet.

Jeg kan forstå at enkelte kan føle praksisen som streng. Men den er forutsigbar og har et tydelig mål. Derfor burde overskriften i BTs lederartikkel heller vært: «Streng, men rettferdig.»