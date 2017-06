Vi kan skrive under på at byrådet har gjort feilvurderinger. Konsekvensen for vår mor er at hun har fått et dårligere tilbud.

Det har vært mye debatt om hjemmesykepleien i Bergen etter rapporten fra senter for omsorgsforskning ved Høyskolen på Vestlandet, senest med innlegget av Mikkel Grüner 12. juni.

Min mor ble overført fra Orange Helse til den offentlige hjemmesykepleien 1 oktober 2016. I forkant av overtakelsen fikk vi klare skriftlige løfter fra kommunen om at de ville levere tjenester like bra som Orange, ja dertil enda bedre! Den største endringen vi har erfart etter overtakelsen er en firedobling av antall pleiere. Til sammenligning har vi registrert mer enn 80 forskjellige personer som har vært innom dørene hvor vi før hadde et fast team på 16 personer.

Dette har resultert i at hun ikke har klart å bygge en trygg og god relasjon til alle sine hjelpere, og på den andre siden, har de fleste hjelperne ikke hatt mulighet til å lære henne å kjenne. Resultatet nå er utslitte pleiere og min mor er blitt markant dårligere i sin mentale helse. Vanskelige situasjoner har oppstått og har ført til at hjemmesykepleien har besluttet å sende to personer til hvert besøk fire ganger i døgnet. Altså økt kostnad!

Den politiske ledelsen sier at de har høy kompetanse til rådighet, og det er sikkert riktig, men man ser seg nødt til å sette inn unge studenter uten erfaring og kompetanse for at det skal gå rundt. Vi er bekymret for hvordan avviklingen av sommerferien kommer til å se ut.

Ikke ta tryggheten fra mor

Min mor er avhengig av stabilitet og få personer som hun kjenner og har tillit til. Vi kan skrive under på at byrådet har gjort feilvurderinger og konsekvensen for vår mor er at hun har fått et dårligere tilbud, dårligere livskvalitet og unødvendig større belastning for oss pårørende.