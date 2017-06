Skal min femårige datter hoppe rundt på trampolinen med stramme hotpants og bikinitopp, mens nabogutten får utfolde seg i romslige shorts?

Så var det den dagen i året, at sommeren faktisk kom innom Bergen og behovet for lettere klær meldte seg. Men hvorfor er jenteklærne så mye mindre enn gutteklærne?

Privat

Mamma kan jeg få nye shorts? Sånn som Peder har.

Ja, klart det.

Peder er storebror, 7 år, skolegutt og fotballspiller. Marie er 5 år, snart førskolejente og en imponerende klatrer. De er som barn flest, høyt og lavt, mest høyt, og gir stort sett og heldigvis blaffen i hva de har på seg. Og la det endelig fortsette slik.

Men det var denne shortsen da, til lillesøster.

Noe spesielt du leter etter?

Ja, en shorts, til en femåring.

Gutt eller jente?

Eh ... jente?

Ja, da må du over i den andre avdelingen.

Privat

Skrekk og gru. Hotpants, bikinier, singlet med stropper, kjoler med utskjæring og bar rygg. Kødder dere eller? Hun er fem år, hun er et barn. Er det dette dere tilbyr henne? Skal hun gå med stramme hotpants og bikinitopp på trampolinen mens nabogutten på samme alder får utfolde seg fritt i romslige shorts?

Og hvorfor i alle dager er shorts størrelse fem år til jente mye mindre enn samme størrelse til gutt? Jeg målte faktisk, jenteshortsen er både kortere, og ikke minst, sykt mye trangere. Ja, dét er sykt, det.

Jeg tåler Elsa og jeg tåler Ariel, jeg tåler Pocahontas og prinsesser, men jeg synes det er urettferdig at datteren min i en alder av fem år skal hemmes av klærne hun går med, eller enda verre, at klærne ikke dekker kroppen hennes. Barn er barn, la dem for guds skyld få være det.

Vi fant en fin shorts til slutt, på gutteavdelingen. Takk! Den er perfekt å klatre i!