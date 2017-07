Det var ikke borgervæpningen som var inspirasjonskilden til de bergenske buekorpsene.

Kristian Magdalon Bing (1862–1935) har i sin bok «Guttekorpsene i Bergen» fra 1889 feilaktig fremhevet at buekorpsene hadde sitt utspring i Borgervæpningen i Bergen. Fra 1827 hadde borgervæpningen sine øvelser på Årstadsletten utenfor byen.

Ordningen med at borgere av byen skulle beskytte byen ved angrep fra ytre fiender, oppsto i 1599. Tjenesten omfattet også polititjeneste, kontroll av vektere, og plikt til å bryte opp isen når Vågen frøs til. Etter 1814 besto borgervæpningen av en infanteribataljon som besto av fire kompanier. De hadde sine ansvarsområder ved Tollbodallmenningen, Murallmenningen, Torgallmenningen og Vetrelidsallmenningen. En viktig del av borgervæpningen var den ridende garde som presenterte seg for siste gang under Oscar 2's opphold i Bergen i 1879. Ordningen ble endelig opphevet ved lov i 1881.

Men var det borgervæpningen som inspirerte til dannelsen av byens eldste buekorps? Svaret på det er et ettertrykkelig nei. Fordelen med selve tilblivelsen av Dræggens Buekorps er at historien i 1856 og de neste årene er skrevet ned i den aller minste detalj. Det blir slått fast at inspirasjonen til korpsets dannelse ble hentet på Bergenhus. Her fulgte guttene fra Dræggen nøye med på eksersisen på festningen, og det var her og bare her de hentet sine impulser til dannelsen av korpset.

En rekke heldige forutsetninger er knyttet til stiftelsen av byens første buekorps. Offisielt har Dræggens tre stiftere i 1856: Christian Joachim Mohn (11 år), Klaus Hanssen (12) og August Gran (12). Når vi samtidig vet at korpset allerede i sitt første år hadde en stram struktur med et detaljert og logisk lovverk på 24 paragrafer, skjønner vi at bak disse unge guttene har det vært krefter av eldre gutter som fungerte som aktive bakmenn. I hovedsak besto de bakmennene av Jacob Mohn, Henrik Mohn og Emanuel Mohn – eldre brødre av Christian Joachim Mohn. Deres far var Albert Henrik Mohn, som hadde 13 barn.

Mohn-familien bodde i et staselig hus i Slottsgaten i Dræggen. Her bodde velstående tørrfiskhandlere i sine hvite eneboliger i en bydel som hadde sin egen identitet, og som var avsondret fra resten av byen. Som nærmeste nabo hadde de byens eldste kirke, og i denne sammenheng det viktigste – Bergenhus festning.

Fakta: buekorps En spesiell bergensk organisasjon for og av barn, der eksersis, marsjering, idrett, turer og utflukter er vesentlige elementer, og hvor offiserene er støtter for de unge soldatene.

Styres av barna selv gjennom rådet, som består av sjefen og offiserene.

Rådet velges av alle medlemmene på demokratisk vis i noen buekorps. I andre er det tradisjonen som råder, og de velges av det forrige rådet.

Buekorpsene er nøytrale når det gjelder politikk, religion og etnisk tilknytning. Kilde: Store norske leksikon

Barneflokken i det Mohnske hjem var begavet og preget av farens levende interesse for internasjonale konjunkturer og ideer. I 1851 startet Henrik og Jacob Mohn det Mohnske teater, som eksisterte helt frem til 1858. Henrik malte kulissene til forestillingene, mens Jacob og etter hvert Emanuel skrev skuespillene som ble fremført på teaterets scene. De var selvsagt inspirert av Ole Bull og hans norske teater som ble etablert i 1850. Her i Slottsgaten var det altså en aktiv flokk med barn og ungdom som lekte med likesinnede barn fra familiene Meyer, Ameln, Tillisch, Paasche, Svanøe og Marstrander.

Det var tre idéstrømninger som preget den Mohnske familie med våkne og nysgjerrige barn. Nasjonalromantikken med Ole Bull som en glødende foregangsmann sto sentralt. Naturalismen med en gryende forståelse for naturens gleder og utfordringer en annen. Og den tredje var ideene fra den franske revolusjon og den norske grunnloven. På Bergenhus fantes det fremdeles helter fra 1814 som hadde slåss mot svenskene. Sammen med den voksende nasjonalismen var dette en ild som tente entusiastiske gutter i Dræggen. De var vant til å opptre på en teaterscene med mer enn 40 tilskuere. Nå ville de ut i gatene og vise sitt patriotiske sinnelag i den norske nasjonalismens ånd.

Bak de unge guttene sto Henrik, Jacob og Emanuel Mohn. Jacob studerte juss i Oslo og kunne bidra med å formulere korpsets lover. Henrik malte korpsets første fane og hadde et ord med i laget når det gjaldt utformingen av uniformene. Den 14 år gamle Emanuel skrev «Billeder fra Dræggen» og nedtegnet alle viktige begivenheter i 1856 og de neste viktige årene.

Det var mye å skrive om. Det var utfarter til Midttun og kampen på Nygård. Det var en utførlig beskrivelse av «rettssaken» mot korpsets første sjef August Gran. Og det var detaljerte gjenfortellinger om Klaus Hanssens treårige sjefsperiode som et betydelig gode for korpsets utvikling og fremgang.

Og bak det hele satt det forstandige Mohn-brødre som alle skulle bli markante skikkelser i sitt voksne liv. I fellesskap hentet de alle sin inspirasjon fra eksersisen på Bergenhus.

I Emanuel Mohns nitide nedtegnelser er borgervæpningen ikke nevnt med et eneste ord. En av stifterne av Sandvikens Bataljon, Julius Olsen, sier i klartekst at for ham var det Dræggens Buekorps som var inspirasjonen til dannelsen av bataljonen året etter. Heller ikke han nevner noe som helst om borgervæpningen.

Det er kan hende en vågal øvelse å motsi Nordnesgutten Kristian Magdalon Bing. Men etter noen tids funderinger har jeg funnet det riktig å gjøre det. For i alle oppslagsverk eller i artikler om de bergenske buekorps står det at borgervæpningen var inspirasjonskilden til denne stolte bergenske tradisjonen. Min påstand er at dette er feil.