Å redusere antall turister er ikke vår hensikt.

Jeg setter pris på at Bergens Tidende på lederplass 4. juli vier oppmerksomheten til nye utslippskrav for cruisebåter i norske verdensarvfjorder. Jeg ser imidlertid at det er behov for en presisering overfor BTs lesere.

Å redusere antall turister som besøker områdene er ikke hensikten med dette. Jeg mener tvert imot at rene fjorder vil gi enda bedre opplevelser for turister og andre som besøker områdene, og dessuten styrke markedsføringen.

Vi har bedt Sjøfartdirektoratet utrede en rekke tiltak for å redusere utslippene til sjø og luft i disse områdene. Innen utgangen av 2017 skal de lete etter tiltak som reduserer estetisk forurensning og synlig røyk fra skipene. De skal også vurdere fartsbegrensning i fjordene i samarbeid med Kystverket. Direktoratet skal dessuten arbeide med muligheter for å stille flere krav til skipene, blant annet grenser for utslipp av nitrogenoksider (NOx) til luft, grenser for svovelinnhold i drivstoff samt forbud mot utslipp av blant annet kloakk i fjordene innen utgangen av 2018.

Med disse tiltakene på plass vil utslippene fra skip i verdensarvfjordene bli betydelig redusert. Det er bra for miljøet lokalt og viser at vi tar ansvaret vårt for forvaltning av verdensarvområdene på alvor.