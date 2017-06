En statsfinansiert allmennkringkaster burde i det minste være forpliktet til å ha ett fast politisk satireprogram av høy kvalitet på menyen. Hører du, kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen?

Jeg viser til Frode Bjerkestrands interessante refleksjoner over temaet politisk satire i BT lørdag 17. juni. Jeg deler Bjerkestrands savn av et høyverdig politisk satireprogram i norske medier og at politisk satire har en viktig funksjon langt utover den rent underholdningsmessige siden av den.

Fraværet av kvalitetsmessig god politisk satire i norske medier er tydelig etter min mening. Det finnes riktignok en rekke enkeltstående, gode politiske satirebidrag både i radio og på TV samt innen revy og standup, men det mangler det ene programmet som kan sendes gjerne ukentlig og som holder høy kvalitet over tid. Og som «blir uunnværlig» for såvel politisk interesserte som politikerne. Utfordringen ligger sannsynligvis i oppgaven med å samle talentene blant politisk bevisste idémakere, kreative tekstforfattere, imitatorer og andre mulige bidragsytere som kan utgjøre en redaksjon som kan ta pulsen på det politiske miljøet.

Bjerkestrand nevner «Hallo i uken» som ble lagt ned i 2013. Jeg vil slå et slag for nettopp dette programmet som langt på vei innfridde kravet til politisk satire av god kvalitet. «Hallo i uken» var i flere år antakeligvis et høydepunkt for mange politisk interesserte på lørdagen. Det kastet et underholdende, skarpt og reflekterende lys på den politiske prosessen og dens utøvere. Mange av Are Kalvø, Beranek Holm og Rune Andersens slagkraftige parodier sitter fortsatt i manges hukommelse, og har god underholdningsverdi den dag i dag.

Hva med å påvirke for en tilbakekomst av «Hallo i uken»? Kanskje er det nettopp radio som egner seg best for et ukentlig satireprogram. Det burde være mulig for NRK å gjenskape programmets kvalitet – da det var på sitt beste, forutsatt at det finnes vilje og penger.

De gamle aktørene fra programmets storhetstid er fortsatte i full vigør, og kanskje kunne de være med i en startfase for å gjenopplive programmet. Sammen med nye talentfulle bidragsytere og tilstrekkelige ressurser ville det være fullt mulig å etablere et nytt «Hallo i uken».

En statsfinansiert allmennkringkaster burde i det minste være forpliktet til å ha ett fast politisk satireprogram av høy kvalitet på menyen. Hører du, kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen? På vegne av vanvittig mange!