For et par uker siden mottok vi Senter for omsorgsforskning Vests evaluering av de nye normtidene bystyret vedtok før valget i juni 2015. I tillegg til å påpeke negative konsekvenser av endringen for brukerne og de ansatte, viser rapporten til at normtidssystemet er for detaljstyrende og gir for lite rom for de ansattes faglighet i møte med brukerne. Slik skal det ikke være.

Nå har byrådet varslet endringer i hjemmetjenestene. Det innebærer blant annet å tillegge de ansattes vurderinger større vekt. De må oppleve hverdagen som ikke bare overkommelig, men også faglig interessant, med muligheter for lokale vurderinger til brukernes beste.

Norsk eldreomsorg står overfor store utfordringer. Nordmenn lever heldigvis stadig lenger, men det innebærer samtidig økte krav til kommunene. Samtidig som befolkningen blir eldre, synker arbeidsstokken. Dermed er det færre skatteytere til å finansiere velferden.

Et slikt fremtidsbilde må enhver ansvarlig politiker forholde seg til, enten vi er nasjonale politikere eller holder til her i Bergen. Men dette gjør meg ikke motløs eller resignert, for mulighetene er mange. Mer enn noen gang vil det være mulig å bo trygt i eget hjem, også for personer med pleiebehov. Men vi trenger motiverte og trygge ansatte, vi må satse på velferdsteknologi, og vi må fjerne unødvendige tidstyver som går på bekostning av tid med brukerne våre.

Det prøves ut trygghetsteknologi som fanger opp hendelser i hjemmet, og velferdsteknologi som f.eks e-lås-satsingen. Istedenfor at hjemmesykepleien må lete igjennom flere titalls nøkler installeres, det nå elektroniske låser på dørene til eldre og pleietrengende som bor hjemme. Enkelt, trygt og de ansatte i hjemmesykepleien kan bruke mer tid sammen med brukerne.

Jeg er stolt av hjemmetjenestenes dyktige medarbeidere som gjør en fantastisk innsats. Jeg møter ansatte med glød og pågangsmot, som møter teknologiske nyvinninger med interesse og åpenhet, men også de som trenger ekstra veiledning for å få teknologien til å fungere. Jeg møter ansatte som ikke er redd for å gi klare tilbakemeldinger om hva som fungerer bra og hva som fungerer dårlig, men som er bekymret for at de ikke får nok tid med de eldre.

Dette er temaer for samtalene mine med de tillitsvalgte, ansatte og ledere i hjemmetjenestene i disse dager. Målet er å finne de gode løsningene.

