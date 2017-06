Ingenting ville glede oss meir enn at Frp-statsråden får rett.

No fører leiar i kommunalkomiteen Helge Andre Njåstad og samferdsleministeren Ketil Solvik-Olsen (begge Frp) debatten om NTP og Arna-Stanghelle ned på eit lågmål. Komiteleiaren meir enn antydar at me trur at veg kan byggjast med tryllestav. Samferdsleministeren hevdar me vil bygga med 90 prosent rabatt og at luftslott eignar seg dårleg til rassikring. Dette er eit nivå me ikkje debatterer på.

Då Statens vegvesen og Jernbaneverket la fram grunnlagsdokumentet til NTP i februar 2016, føreslo dei E16 Arna–Stanghelle som bunde prosjekt. Jernbane var føreslått fullfinansiert. Begge i fyrste periode av NTP. Då regjeringa la fram sitt framlegg til NTP, var desse skyvd ut i andre periode av NTP. Kostnadene med vegen var blitt høgare. Stortingsfleirtalet valde å utsetja oppstart i høve det etatane føreslo. Sidan vegen var blitt dyrare, vart og jernbana utsett.

K5 var lovd byggjestart i 2021, men utsett grunna reknefeil i vegvesenet, forlenging av vegen og nytt kryss i Arna. Jernbana får svi og blir utsett til 2024. Regjeringa har skrudd opp forventningane ved å sikra god framdrift på planlegginga og gjennom høge ambisjonar. Men så kom det eit hinder i vegen, og det fører til tre års utsetjing av bana. Minst.

Vegen får heldigvis oppstart i 2021/22, ser det ut til. Men berre den minst rasfarlege strekninga. Det blir ikkje rassikring av å begynne arbeidet mellom Arna og Trengereid. Den mest rasutsette strekninga er utsett kraftig, og jernbana står fast på stasjonen. Me driv ikkje valkamp på E16 og Bergensbana, men me måler regjeringa på dei tinga regjeringa har sagt. Liva til folk i Vaksdal og Voss er avhengige av det.

Knapt nokon har skrytt meir av regjeringa si samferdslesatsing enn oss, men så kom utsetjinga. Lovnaden heldt ikkje. Då må me òg justere skrytet. Ingenting ville glede oss meir enn at Frp-statsråden får rett. At Vossebana og E16 vert bygd så raskt som mogeleg. Alt som har skjedd det siste året, går diverre på truverdet laus.

Statsråden repeterer - nok ein gong - at det stod null kroner i inneverande NTP. Han veit godt at i slike store prosjekt må ein ha ein konseptvalutgreiing (KVU). Den vart tinga i 2011. Statsråden fekk denne 1. april 2014. Etter 20 månader gjev regjeringa Statens vegvesen og Jernbaneverket i oppdrag å planleggja strekninga Arna - Stanghelle med parallell utbygging av veg og bane.

Ein skulle nytta statleg plan og gå rett på reguleringsplan for å spara tid. Me heia på regjeringa. Men kva er vitsen med raskare planprosessar når ein utset oppstart? Det gjev inga meining å pressa fram ein reguleringsplan i 2019 når tiltaket er skyvd ut i tid.