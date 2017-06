Jeg undres veldig på hvorfor grillsesongen domineres av kjøtt og pølser.

Nordmenn spiser ca. 80 kilo kjøtt i året. Det brukes millioner på kjøttreklame som sprer gamle myter om at man risikerer å få i seg for lite protein og jern uten kjøtt.

Produksjon av kjøtt gir mye mer klimagasser pr. gram protein enn dyrking av planter. Ikke rart at selveste Vidar Helgesen, Høyres klima- og miljøminister oppfordret alle til å erstatte noe av kjøttet med vegetarmat da han i mai åpnet Norges største vegetarfestival.

Når man griller kjøtt, kan det dannes flere typer kreftfremkallende stoffer – uavhengig om kjøttet er hvitt eller rødt, fet eller magert.

Det er utvilsomt at grønnsaker er sunnere enn kjøtt, men hva med vegetarpølser? Noen sier at vegetarburgere og veganpølser ikke er sunnere enn kjøttpølser. Dette er feil. Pølser og andre ferdigprodukter av kjøtt hører under kategorien bearbeidet kjøtt. World Cancer Research Fund International fraråder å spise bearbeidet kjøtt, også i små mengder.

Det er ikke alt som står på pakningen. Flere typer stoffer som dannes nettopp under produksjon av kjøttpølser, bacon og lignende, finnes ikke på ingredienslisten.

Jeg har grillet mye plantekost etter at jeg kuttet ut kjøttet, og kan virkelig anbefale det. Bønner metter bedre enn biff. En pakke kokte linser eller bønner kan blandes inn i potetsalaten, mens løk og paprika ligger på grillen. Det er mye du kan lage selv, og stadig flere butikkjeder tilbyr gode alternativer grillmat.

