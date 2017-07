Jeg forventer at ansvarlige i Bergen kommune gir meg et svar.

Med vantro registrerte jeg at egenbetalingen for å motta personlig bistand i vernet bolig, som vår psykisk utviklingshemmede sønn bor i, hadde steget fra 119 kroner pr. måned i 2016 til 900 kroner i 2017.

Min første reaksjon var at dette måtte bero på en feil. Men nei, det var korrekt, ifølge Bergen kommune.

Årsaken var at vår sønns inntekt hadde passert en grense som utgjorde den økte taksten. Uten den ville taksten for 2017 vært 125 kroner. Hans samlede inntekt består av trygdeytelser som ung ufør og bonusgodtgjørelser fra vernet bedrift i regi av Bergen kommune. Denne inntekten er høyst variabel, beroende på hvor mange timer han arbeider der. Det vil si at det betales ikke for fravær som lege/tannlegebesøk, sykdom, bevegelige helligdager som jul, påske og så videre, ferie og annet legalt fravær.

Lønnsomheten for hans del er i beste fall svært liten, ca. 1284 kroner i året. I verste fall vil han måtte betale for at han har denne jobben, for eksempel om han skulle bli langvarig syk. Da dette også vil gjelde andre brukere i samme situasjon, finner jeg det på sin plass å belyse dette.

Mitt spørsmål til Bergen kommune er: Hvorfor ikke ha kortere intervall mellom betalingssatsene, eller alternativt flytende grenser etter den aktuelle inntekt? Jeg forventer at ansvarlige i Bergen kommune gir meg et svar.