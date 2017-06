Jeg kjenner ingen skam over å være alt det nynazistene hater. Ingen skam ved å være den jeg er.

Vi kan ikke akseptere at nynazister skaper frykt blant skeive, lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og queers.

Den bergenske fraksjonen av nynazister har vært aktiv i mange år allerede, og jevnlig dukker det opp meldinger om at det har blitt spredt nynazistisk propagandamateriale i nabolag over hele byen. For ikke lenge siden dukket det også opp en video fra Bergen av nazister som brenner regnbueflagg.

Nazister har marsjert i Norge før, og 29. juli skulle de ha marsjert igjen - i Fredrikstad, under parolen «Knus homolobbyen». Ifølge organisasjonen har de ingenting imot homofile som sådan, de sidestiller homofile med narkomane. Altså mennesker som trenger hjelp, mennesker som er alvorlig syke. Og de vil forby homofili i det offentlige rom.

Skjermdump nordicfront.net

Hvorfor er det ingen som snakker om radikaliseringen til disse miljøene? Tar man dem ikke alvorlig? Det er jo ikke så altfor lenge siden sist Norge ble angrepet av en høyreekstrem. Vi har hatt nazistiske drap.

Det disse nynazistene driver med, er ikke ytringer - det er hat og ekstremisme. For ikke å snakke om skremsel. Det har ingenting med ytringsfrihet å gjøre. De forkvaklede meningene, manifestene og kamptekstene deres ligger helt åpent på nettet uten at noen har forsøkt å begrense det.

Og for all del, la dem få ha nettsiden sin, la dem få verve til seg marginaliserte unge menn. Men ikke la dem få Fredrikstad som en scene for å spre budskapet sitt, ikke la dem få en eneste husvegg som sin korketavle for propagandaen sin. Riv det ned!

Sist gang Norge ble invadert av nazister, ble skeive merket med en trekant på brystet og sendt til konsentrasjonsleirer, et merke som også ble gitt til pedofile, overgripere osv. Mennesker nazistene mente var seksuelle avvikere og perverse. Nøyaktig den samme retorikken, den samme «sammenslåingen» bruker nynazistene hyppig i dag.

Det er klart det skaper frykt, og jeg er spesielt redd for unge som er i skapet, og som kan bli enda mer skremt fra å stå frem.

Jeg tar gjerne frivillig på meg dette merket. For der nazistene bruker disse symbolene for å bringe skam over noen, kjenner jeg ingen skam over å være alt de hater. Ingen skam over å være den jeg er.