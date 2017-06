Under denne regjeringen har handlingsrommet til politidistriktene blitt redusert med 426 millioner kroner. Og hvor er beredskapssenteret?

Bergens Tidende skriver i sin leder 22. juni om at det er alvorlig at livsviktig infrastruktur ikke er godt nok sikret og at politi og forsvar ikke samarbeider godt nok. Som svar skriver Høyres Peter Christian Frølich at han synes det er urettferdig.

«Grunnen til følelsen av urettferdighet er denne: Objektsikring er tross alt bare en mindre del av beredskapsarbeidet.», skriver han.

Det stemmer ikke. Objektsikring er ikke en liten del av å kunne beskytte landet vårt. Det er en betydelig del.

Mye har blitt bedre. Vi våknet sammen den julidagen det plutselig begynte å regne. Vi lærte. Problemet er at mange av vedtakene ikke er fulgt opp.

Viktige tiltak fra Gjørv-kommisjonen etter 22. juli er ikke på plass. Beredskapssenter, helikopter, båter, operasjonssentraler, IKT og objektsikring. For å nevne noen. Det er milliard-regninger som gjenstår. Under denne regjeringen har handlingsrommet til politidistriktene blitt redusert med 426 millioner kroner. Og hvor er beredskapssenteret?

Arbeiderpartiet har foreslått at det bør opprettes regionale øvingssentre i tillegg til det nasjonale beredskapssenteret. Det ville gitt bedre treningsmuligheter. Men det har ikke Høyre og Frp ønsket å være med på.

Frølich skriver i sitt innlegg at beredskap er mer enn objektsikring, og det kan virke som han mener det bør unnskylde at regjeringen ikke har evnet å sikre samfunnskritiske objekter slik de burde: «Om Branns keeper Piotr Leciejewski slipper inn et dustete mål, er han ikke en elendig keeper av den grunn.» skriver han.

Jeg heier også på Brann og liker morsomme språklige bilder. Men jeg har ikke humor på dårlig beredskap. Jeg har hørt statsråder gråte på do etter høringer i kontrollkomiteen om oppfølging av 22. juli-kommisjonens arbeid. Det skjønner jeg.

«Bare det faktum at Høyre går til valg med forsvar og beredskap som en hovedvalgkampsak, sier litt. Det håper jeg velgerne merker seg,» skriver Frølich. Det hjelper ikke å skrive beredskap på en liste før et valg. Arbeiderpartiet vet verdien av å prioritere beredskap. Men for oss handler det om mer enn valgkamp. Det handler om å gjøre Norge tryggere, dag for dag, gjennom vedtak og prioriteringer.

Høyre gjorde beredskap til valgkampsak sist også. Resultatet er en rapport som sier det er sannsynlighet for at «Forsvaret eller politiet, verken sammen eller hver for seg, vil være i stand til å utøve tilstrekkelig beskyttelse av viktige objekter når en trusselsituasjon tilsier det.». For å sitere Erna Solberg i den siste spørretimen før sommeren:

Jeg har også sagt at vi var for dårlige. Det tror jeg vi skal innrømme. Det var for dårlig oppfølging av objektsikringen