I går slapp Os kommune bomben. Midtsiden delte budskapet. «Vedtaket er fatta. Med heimel i naturmangfaldlova §18 tredje ledd har kommunen fatta vedtak om at «Hamnesjefen» må avlivast.»

Kommentarfeltet under artikkelen koker. Sinte, svane-elskende Osinger mener at svanen «Havnesjefen» ikke bør avlives. Sist fredag gikk svanen umotivert til angrep på en barnehagejente og dro henne under vann i Mobergsviken. Det er langt fra den eneste alvorlige hendelsen. «Havnesjefen» har angrepet både barn og voksne ved flere anledninger.

I flere år har han regjert Os Havn, og debatten går like hett nå som tidligere. Svanen og dens oppførsel har blitt et sårt punkt for Osingene. «Havnesjefen» er nemlig kjendis. Han er vakker å se på, og hans hvite, skinnende ytre har blitt avbildet i medier mang en gang. Mange mener at svanen har blitt slik han er fordi mennesker har plaget ham. Det stemmer nok – men spiller det noen rolle? Er fuglen mindre farlig fordi det er «vår» feil at han er som han er?

Fakta: Havnesjefens historie 2010: Svanen, som senere skal få navnet Havnesjefen, kommer til Os og velger å bli værende. 2012: Havnesjefen får en fiskekrok gjennom nebbet. Brannvesenet rykker ut i båt for å få den fjernet. BT var på stedet, og publiserte en bildereportasje om hendelsen. To måneder senere får svanen en fiskekrok gjennom foten. Sølvi Bugge, leder for hjemmesiden «Svanehjelpen i Os», blir tilkalt og sammen med sin mann sørger de for at svanen kommer fra også denne episoden i god behold. 2012: Havnesjefen blir blyforgiftet og blir sponset av kommunen med kommunal sykeordning med bakgrunn i tiltak fra daværende ordfører, Terje Søviknes. Om svanen skal få ansattnummer i personalsystemet i Os er Søviknes usikker på. Kommunen spytter uansett i et par tusen kroner for å betale for behandlingen. 2012: Sølvi Bugge utgir sin første bok om «Havnesjefen», «Svanene i Oselvo». 2013: Andre bok om «Havnesjefen» blir utgitt, kalt «Vi er flere enn Havnesjefen i Oselvo». 2014: Ny sak som vekker oppstyr. En full mann løfter «Havnesjefen» etter halsen og mener politiet må arrestere svanen for å forstyrre vanlig ro og orden. 2015: «Havnesjefen» får foten skadet i det som sannsynligvis har vært en båtmotor. Nok en gang blir det handlet raskt og effektivt. Brannvesenet rykker ut og svanen blir operert av veterinær. 2015: Smykkekolleksjon blir oppkalt etter «Havnesjefen». 2017: «Havnesjefen» går til angrep på to av sine barnebarn i februar. Brannsjef i Os melder til Os og Fusaposten at det stort sett er eldre damer med morsinstinkt som melder inn om skadde svaner. 2017: Nyoppstartet restaurant i Os får navn etter «Havnesjefen», Havnechefen restaurant. 2017: «Havnesjefen» drar en barnehagejente under vann. Saken blir dekket av landsdekkende medier som TV 2 og Dagbladet. Diskusjonen blir mer opphetet enn noen gang, og Os kommune blir presset til å fatte vedtak om hva som skal skje. Det blir bestemt at den vil bli avlivet.

Da jeg flyttet fra Os for noen år siden, tenkte jeg at jeg i det minste slapp å bo i en kommune som ikke hadde baller til å ta tak i saken om «Havnesjefen». En kommune som registrerte svanen som ansatt i kommunen for å kunne betale veterinærregningen da han knakk foten. De kunne ha satt punktum for saken der – på veterinærkontoret, mens fuglen vred seg i smerte. Men nei! Med Søviknes i front, betalte en gladelig for å få «Havnesjefen» tilbake til sitt hjem.

Det er noe som skurrer. Blir ikke hunder avlivet så snart de oppfattes som farlige for mennesker? Jo, det gjør man.

Svaner er vakre dyr. De er elegante og grasiøse. Men ifølge «Skaperverket» (NRK P3) er svanen et av Norges mest hissige dyr.

Det er helt naturlig at forskjellige raser verner om sine egne. Det er et grunnleggende overlevelsesinstinkt. Og vi mennesker følger (til en viss grad) dette prinsippet. Vi setter menneskeliv over dyreliv, fordi det medfører stor sorg når noen av våre egne dør. «Stakkars svanemor og ungene!» skrives det i kommentarfeltene. Joda, stakkars svanemor og ungene. Men det er naturens gang – det er rovdyret på toppen av næringskjeden som bestemmer hvem som får leve, og hvem som må dø.

Når naturprogrammer på Animal Planet viser haiangrep-ofre som forteller at det ikke var «haiens feil» at de ble angrepet, himler jeg alltid med øynene. «Haien trodde jeg var en sel.» Haier er rovdyr.

Saken om «Havnesjefen» kan minne om saken om Harambe, gorillaen som ble skutt da en liten gutt falt ned i innhegningen hans. Da Harambe ble skutt, ble det stor oppstandelse. Flere krevde at guttens foreldre burde bli holdt ansvarlige for Harambes død. Andre mente at gutten aldri var i fare. Når lignende reaksjoner dukker opp på Os, er det like før jeg bryter ut i latter over hvor tåpelig hele saken er.

Noen har selvfølgelig iverksatt en underskriftskampanje i håp om at vedtaket om avlivning kan bli endret. Ruben Oddekalv og NMF blander seg inn og sier de skal gjøre hva de kan for å hindre avlivning. Hva i all verden? Her hersker en aggressiv fugl i en sentrumskjerne der det ferdes mange mennesker.

Saken om «Havnesjefen» burde vært avgjort for lengst. Kjendisen er en «flytende ambassadør» for Os kommune. Han beskyttes til tross for sin oppførsel.

Vi lever i 2017. Store deler av verden har problemer med menneskehandel. Sult. Fattigdom. Havet er fullt av plast. Barn blir seksuelt misbrukt. Atomkraftverk er fortsatt i bruk. Trump er president i USA. Det er fortsatt krig i Syria. Men på Os er det helt andre ting som er viktig, nemlig å beskytte en hissig fugl med et tiltalende utseende.

Jeg blir provosert når jeg leser kommentarene fra folk som mener at fuglen bør få fortsette som før. Jeg er glad i dyr, og jeg mener vi skal behandle dem godt. Men vi avliver farlige dyr. «Havnesjefen» bør ikke være et unntak.