I vår alder har vi måtte lært oss å være nøktern, og da vi var unge var det sannelig ikke et liv i overflod.

Ja, det kan man nesten få inntrykk av når en leser innlegget til Venstres Sondre Hansmark Persen i BT. fredag 30. juni «Dyre pensjonister».

Jeg lurer på om denne ungdommen egentlig vet hva enslige minstepensjonister får pr. md. Jeg er ikke minstepensjonist og klarer meg bra, men har ingen gullpensjon!

I år fikk jeg kr 72 per måned i tillegg – storartet! I vår alder har vi måtte lært oss å være nøktern, og da vi var unge var det sannelig ikke et liv i overflod. Rentene på boliglån var skyhøye, men etter et langt arbeidsliv ofte i lavlønnsyrker er de fleste av oss nå gjeldfrie.

Når husleie, strøm og alle andre regninger er betalt, mat må også vi ha, ja da er det ikke så overdådig mye igjen og det kommer uforutsette utgifter i ny og ne også til oss.

Jeg burde pusset opp badet mitt, men det er så dyrt og blir derfor stadig utsatt, ta opp lån i min alder er heller ikke så greit. Dårlig helse kan også være dyrt og det rammer ofte eldre.

Noen pensjonister er sikkert rike, men det gjelder nok ikke de aller fleste, og er det ikke pensjonistene som støtter mest opp om veldedige organisasjoner og lignende?

Sjekk opp unge artister, rockeband, fotball, unge kjendiser m.fl. og se på deres økonomi i forhold til de fleste pensjonister, der er det som regel millioner det dreier seg om ikke kr 130–200 tusen å rutte med.

Jeg ønsker at alle skal ha det bra og det har vi jo stort sett her i Norge – uten at det er denne regjeringen å takke! Det ser heller ikke ut som om ungdommen har det verre enn andre. De har som regel dyre mobiltelefoner, biler, merkevarer og annet dyrt teknisk utstyr, og de er stadig på dyre konserter og festivaler og så videre.

Vi har også vært unge en gang og den tiden skulle dere som er unge politikere i dag ha opplevd. Dessverre er det en del som sliter også nå både unge og eldre, men dere politikere bare pøser på med avgifter, og spesielt for venstre miljøavgifter, bompenger og dyrere å reise kollektivt. Ja alt stiger nesten til det doble! Dette rammer gjerne ikke så hard de med fete lønninger, men tar knekken på mange andre. At dere unge ikke unner oss eldre noen fordeler etter et langt og sparsommelig liv, er trist.

Det nærmer seg valg. Jeg oppfordrer derfor alle pensjonister og for så vidt andre til å ikke stemme Venstre. La dem fortsatt være under sperregrensen, – det er der de hører hjemme!