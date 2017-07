Bergen kommune viser manglende forståelse for hva det vil si å være ensom og døv på et sykehjem.

I en av nabokommunene til Bergen har det i syv måneder bodd en pasient på et sykehjemshjem der ingen av de ansatte kan prate med henne. Hun har en fysisk sykdom, men nå brytes den psykiske helsen også ned fordi hun ikke har kontakt med andre. Pasienten er døv og har et talespråk som kan være vanskelig å oppfatte for dem som ikke kjenner henne godt.

Døve utgjør en liten gruppe i samfunnet. De fleste døve i Hordaland bor i Bergen. Det betyr at mindre kommuner sjelden har en døv sykehjemspasient, derfor er det urealistisk å bygge opp språkmiljø og kompetanse for å ivare denne gruppen i hver kommune.

Hjemkommunen har sett behovet for at pasienten får opphold ved Signo Konows, et sykehjem der tegnspråk er dagligspråket, og har sagt seg villig til å betale Bergen kommune for oppholdet. Bergen kommune disponerer alle plassene ved sykehjemmet, men helse- og omsorgsavdelingen i kommunen vil ikke gi plass for døve pasienter fra andre kommuner. I stedet fylles ledige plasser opp med pasienter som ikke er døve.

Det vitner om manglende forståelse av hva det vil si å være ensom døv på et sykehjem - uten å forstå og uten å bli forstått.

Vigdis Anita Gåskjenn er byråd for helse- og omsorg, hun representerer Kristelig Folkeparti som i sitt arbeidsprogram har mottoet: «Det handler om mennesker.»